YKS 2019 ne zaman YKS AYT TYT konuları soruları hesaplama nasıl olacak

YKS 2019 ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci YKS AYT TYT konuları soruları hesaplama nasıl olacak sorusuna yöneldi. Üniversite sınavına sayılı günler kaldı. YKS öğrencileri şimdiden AYT TYT YKS sınav konuları ve soru dağılımına yöneldi. 15-16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak. YKS sonuçları ise 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. TYT’de derslere göre soru dağılımı nasıl olacak? YKS 2019 için heyecan dorukta! YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika sürecek. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika olacak. YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 23 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor. İşte 2019 YKS TYT AYT sınav tarihi detayları…

2019 YILINDAKİ DİĞER SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.

22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-ALES/3'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

YKS'DE BARAJ PUANI NE KADAR?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

TYT'den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerle ndirmeye alınacaktır. Adayların, testler den her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanla rının hesaplanmasında şu yol izlenecek

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1 C'de ki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1 E 'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte ( Tablo 1 D ). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklar. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacak. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacak. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.

2019 YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2019 Üniversite sınavı uygulandıktan sonra, üniversite adayları sonuç arayışa geçecek. ÖSYM tarafından duyurulacak olan 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.

Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.

Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.

Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.

YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?

1.Oturum girilmesi zorunlu olup;

40 Türkçe,

40 Matematik,

20 Sosyal Bilimler,

20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.

2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;

1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,

2.Test Matematik Toplam 40 Soru,

3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,

4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.

3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.

GEÇEN SENE TYT KONULARI NELERDİ?

YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle: