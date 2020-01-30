30.01.2020 16:51 - Güncelleme: 30.01.2020 16:51

ÖSYM tarafından 2020 yılı içerisinde yapılacak olan KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL, YKS sınav tarihleri belli oldu. Sınavlara giriş yapacak adaylar sınavlar ne zaman sorusunun yanı sıra başvuru tarihlerini de merak ediyorlar. YKS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS ne zaman? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 20-21 Haziran 2020’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın başvuruları, 6 Şubat – 3 Mart 2020’de alınacak, sonuçlar 23 Temmuz 2020’de açıklanacak. YKS 2020 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

YKS 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları 6 Şubat 2020 tarihinde başlayacak, 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS sınavı 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

1. oturum TYT : 20 Haziran 2020'de yapılacak.

2. oturum AYT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

3. oturum YDT: 21 Haziran 2020'de yapılacak.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ya da kısaca YKS, Türkiye'de 2017/2018 eğitim-öğretim yılı ile başlayan yükseköğretime geçiş sistemi sınavıdır. YKS ; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda tamamlanacak.

Birinci oturum olan TYT’de Türkçe’de 40, sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisinden 5’er olmak üzere 20 soru yer alacak. Temel matematikten 40; fen bilimlerinden ise 20 soru yöneltilecek. AYT’de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin sosyal bilimler testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde 80 soru yer alacak.