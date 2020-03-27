YKS 2020 konuları belli oldu mu? İşte 12. sınıf YKS 2020 konu müfredatı

27 Mart 2020 Cuma 17:18 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:18

Türkiye’de etkili olan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin müfredatıyla ilgili güncellemeye gidildi. Peki 2020 YKS'de çıkacak sorular hangi konuları kapsıyor? YKS 2020 müfredatı, sınavda hangi konulardan sorumlu olacaklarını merak eden öğrenciler için netleşti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi. Bu kararla birlikte YKS 2020 konuları belli oldu. YKS'ye girecek olan öğrenciler hangi konulardan sorumlu olacaklar? İşte detaylar...

YKS 2020 KONULARI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

YKS 2020 NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Üniversiteye giriş sınavı YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.