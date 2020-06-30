30 Haziran 2020 Salı 16:28 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 16:28

Bu sene üniversite sınavı YKS oturumlarına katılan öğrenciler, sınavın ardından merakla üniversite tercihleri için YKS 2020 sıralamaları ve tavan-taban puanlarını araştırmaya koyuldu. 2020 YKS sınav sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanacak. YKS'ye giren öğrenciler 2020 YKS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamasına göre tercihlerini yapacaklar. Peki YKS 2020 sıralamalar değişir mi? YKS başarı sıralamaları ve üniversite taban-tavan puanları hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Başarı sırası, ilgili üniversite bölümüne en son giren kişinin ilgili puan türünde başarı sıralamasıdır. Yani bölüme en son giren kişinin belirtilen puan türünde kaçıncı sırada olduğunu ifade eder.

Puanların asıl amacı sizi yaklaşık 2 milyondan fazla kişi arasında sıralamaktır. Yani sınavda ne kadar yüksek puan alırsanız diğer adaylara göre o kadar önlerde olursunuz. Önlere doğru çıktıkça da tercihlerinizin tutma ihtimaliniz artar.

Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.

YKS 2020 SIRALAMALAR DEĞİŞİR Mİ?

Her yıl yeni özel üniversitelerin açılmasıyla YKS başarı sıralamaları ve üniversite taban-tavan puanları etkilemektedir. Özellikle İstanbul gibi öğrenci yoğunluğunun çok olduğu büyük şehirlerde yaşayan öğrenciler bulundukları ildeki üniversiteleri tercih etmektedir. Bu da Sıralamalarda değişiklik oluşturmaktadır.

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP'yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

YKS 2020 TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2020 taban tavan puanları henüz açıklanmadı. 2020 YKS taban puanları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

2019 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL: AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM'nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP'yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.