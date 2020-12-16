YKS 2021 tarihi belli oldu mu? ÖSYM'den 2021 YKS tarihi ile ilgili açıklama

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:26

YKS 2021 tarihi belli oldu mu? sorusunun cevabı, seneye yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite giriş sınavı olan YKS 2021 tarihi de ÖSYM'nin belirleyeceği yeni sınav takvimiyle belli olacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den konu ile ilgili önemli açıklama geldi. İşte 2021 YKS ile ilgili ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS 2021 AÇIKLAMASI

Halis Aygün, 2 milyon 424 bin 718 aday ile ülkede en fazla sayıda adayın katıldığı sınav olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2020-YKS),Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Kovid-19 kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" başlıklı rehber doğrultusunda, 188 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

2020-YKS'nin yapıldığı hafta sonu 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Aygün, böylelikle adayların rahat ve güvenli bir şekilde sınava girdiklerini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların taleplerini de dikkate alan bir çalışma yürüttüklerine işaret eden Aygün, "Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 29 bin 603 adayımızın sınav yerleri, talepleri doğrultusunda değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi." diye konuştu.

YKS 2021 NE ZAMAN?

YKS 2021 başvuru ve sınav tarihi henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz yıl ki tecrübeler göz önüne alındığında ise sınavın Haziran ayında yapılacağı tahmin edliyor.

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Henüz konuya dair kurum tarafından bir açıklama bulunmazken yeni sınav takviminin Ocak ayında belli olması bekleniyor.

ÖSYM SINAVLARI ERTELEMİŞTİ

Yapılan son açıklamada;

"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.