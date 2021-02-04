04 Şubat 2021 Perşembe 13:13 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 13:13

YKS kayıt nasıl yapılır? sorusu Başvuruların başlamasıyla birlikte araştıtılmaya başladı. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS başvuruları bugün başladı. . Üniversite adayları için YKS son başvuru tarihi olan Mart ayının 2'sine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak olan adaylar başvuru ücreti olarak 270 lira yatıracak. Peki YKS 2021 Üniversite sınavı ne zaman?

2021 Üniversite sınavı YKS tarihleri açıklandı. ÖSYM tarafından; TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumdan oluşan sınavın Haziran ayında uygulanacağı bildirildi. Peki, YKS kayıt nasıl yapılır? YKS 2021 başvuru ücreti ne kadar? İşte 2021 Üniversite sınavı YKS başvuruları ile ilgili tüm merak edilenler...

2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) Haziran'ın 26'sında, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise Haziran'ın 27'sinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvurusu 4 Şubat ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılacak.

YKS başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için "geç başvuru günü" 17-18 Mart olarak belirlendi.

ÖSYM 2021 YKS KAYIT VE BAŞVURU EKRANI

YKS KAYIT NASIL YAPILIR?

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

* ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "e-Devlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde geçerli eğitim bilgisi** bulunuyor ise bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.

Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar:

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

* İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, MEB e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunuyor olsa da 2021-YKS başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (4 Şubat-2 Mart 2021) bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

YKS BAŞVURU KILAVUZU

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu olacak. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adaylar ise 270 lira yatıracak.

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 90 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270 Lira yatıracaklardır.