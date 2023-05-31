YKS sınavına sayılı gün kala, 'ÖSYM giriş yerleri ne zaman belli olacak 2023?' sorusu gündeme geldi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2023) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2023 YKS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. Adaylar, sınav yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Peki ÖSYM sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

YKS 2023 ÖSYM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!



YKS giriş belgesi için ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.

17 Haziran'da uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM sınav yerlerini öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

YKS 2023 SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



Adaylar, sınava girecekleri yerleri, 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren edinebilecekler.

ÖSYM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?



Üniversite sınavına katılacak adaylar, sınava yerlerini gösteren YKS Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri modülü üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları, Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17.06.2023 tarihinde,

18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.