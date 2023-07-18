2023 üniversite taban puanları ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. YKS'ye katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından sınavda elde ettikleri puana göre 2 veya 4 yıllık üniversite taban puanlarına göre tercih yapacaklar. Bu kapsamda lisans bölümlerini tercih edecek olan adaylar, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. Peki YKS 2023 üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS 2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS'ye katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanan yerleştirme kılavuzu doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirecekler. YKS taban puanları ise ÖSYM tarafından açıklanan kılavuz ile belli olacak.

YKS tercihleri Temmuz ayının son haftası başlayacak. Yerleştirme sürecinin başlamasıyla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

4 yıllık üniversite (Lisans) programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2023 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. Adaylar, sınavlardan elde ettikleri puanlar doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteleri tercih edecek.

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir.

Üniversitelerin dört yıllık bölümleri, 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri olarak da ele alınır. Üniversite adayları, geçmiş yılları da göz önünde bulundurarak 4 yıllık bölümler arasında birisini tercih eder.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.