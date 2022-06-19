YKS 3. oturum kaç dakika sürüyor? YKS YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Üniversite hayali kuran öğrencilerin katıldığı YKS sınavının üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) bugün öğleden sonra uygulanacak. 3 milyonu aşkın adayın katılım sağladığı sınavın 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Peki YKS 3. oturum kaç dakika sürüyor?

YKS 3. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YKS'nin üçüncü oturumu YDT saat 15.45'te başlayacak. Adaylara 80 soru için 120 dakika verilecek.

YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) saat 17.45'te sona erecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.