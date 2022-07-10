YKS açıklandı mı? ÖSYM YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS açıklandı mı? sorusunun cevabı, üniversite sınavına katılan milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 2021-2022 üniversite sınavı Haziran ayının 18-19 tarihlerinde 3 oturum halinde uygulandı. Üniversite adayı öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Buna göre YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS AÇIKLANDI MI?

2022 Yılının üniversite sınavı YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının Temmuz ayı içerisinde açıklanacağı duyuruldu.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavı bu yıl Haziran ayında yapıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 ayrı oturumda düzenlendi.

YKS sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak.