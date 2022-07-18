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Eğitim

YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama 2022

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haziran'ın 18-19 tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM YKS sınav sonuçlarını TC ile sorgulamak isteyen adaylar e-devlet veya https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. YKS sonuçlarına nereden bakılır? İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama ekranı

18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
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YKS sonuçları erişime açıldı. Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, ÖSYM'nin YKS açıklanmasıyla birlikte yerleştirme kılavuzuna göre tercihlerini gerçekleştirecek. Adaylar ÖSYM YKS sınav sonuçlarını TC ile sorgulama 2022 E-devlet ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları TC ile sorgulama ekranı

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS 2022 sonuçları için sona gelindi. YKS sonuçları ÖSYM tarafından erken açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

İşte, TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç sorgulama ÖSYM e-Devlet giriş ekranı...

ÖSYM YKS SINAV SONUÇLARI TC İLE SORGULAMA 2022

YKS sonuç sorgulaması ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik No ve aday şifresi girilerek veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS'in e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifresi ve TC. No ile giriş yapılarak yapılabilir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar YKS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından sorgulayabilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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