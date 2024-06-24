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Eğitim

YKS adayları dikkat! Eğitim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri başladı.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
YKS adayları dikkat! Eğitim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS'ye başvuran adayların Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri, bu eğitim bilgilerini seçmeleri ve 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Eğitim bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu düşünen adaylar, düzeltme işlemini, mezun oldukları veya olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) e-Okul sistemi üzerinden yaptırabilecek.

Eğitim bilgisi e-Okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek, 28 Haziran saat 16.00'ya kadar onaylatmaları gerekiyor.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik ve düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacak.

2024-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa bu eğitim bilgisi kullanılacak. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi, bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacak.

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