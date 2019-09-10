YKS adayları için 'ek yerleştirme' hatırlatması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme tercihlerinin yarın sona ereceği uyarısında bulunuldu.
- AA
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS adaylarının ek yerleştirme tercih süreçlerine yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre, YKS ek tercihleri 11 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.
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