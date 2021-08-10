YKS baraj düştü mü? 2021 YKS baraj puanı kaç oldu?

10 Ağustos 2021 Salı 17:37 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 17:37

YKS baraj düştü mü? sorusu MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından yapılan açıklamaların ardından gündeme geldi. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemi devam ediyor. Bu yıl üniversite sınavında barajı geçen öğrenci sayısı düştü. Hal böyle olunca YKS baraj puanları düşürüldü. Peki YKS baraj puanı kaç oldu? İşte konuyla ilgili son dakika gelişmesi...

YKS BARAJ PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte barajı aşan öğrenci sayısının geçtiğimiz yıllara nazaran düşük olduğu belirlendi. Bu nedenle MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de önerisiyle YKS baraj puanı düşürüldü.

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Buna göre; 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırıldı. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YKS BARAJ PUANI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS baraj puanı ile ilgili önemli değişikliği sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdoğan, paylaşımında;

"Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.

Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çok sayıda adayın barajın altında kalması nedeniyle barajın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da düşürülmesi gündemiyle bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunmuştu.

YKS baraj puanı için MHP lideri Devlet Bahçeli'den açıklamalar geldi.

YKS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

2021 yılı için YKS tercih süresi Ağustos'un 20'sinde sona erecek.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ek tercih dönemi başlayacak.