7 Şubat 2022 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 12:56

YKS başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 2022 yılı üniversite sınavına katılacak olan öğrenciler 2022 YKS başvuru tarihlerini merak ediyor. Şubat ayında başlayacak olan YKS 2022 başvuruları Mart ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Peki YKS başvuru ne zaman 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuru tarihleri

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru tarihlerini duyurdu. Peki, haziran ayında gerçekleştirilecek YKS sınavının başvuruları ne zaman yapılacak? İşte YKS başvuruları ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar...

YKS BAŞVURU NE ZAMAN 2022?

YKS başvuru işlemleri 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları YKS başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

YKS NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18.06.2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19.06.2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19.06.2022 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.