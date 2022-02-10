10 Şubat 2022 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:49

YKS başvuru ne zaman? sorusu, üniversite sınavına katılacak olan adayların gündeminde yer alıyor. 2022 Şubat ayının 11'inde başlayacak olan YKS başvuruları Mart ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan sınav kılavuzunda yer alacak. İşte ÖSYM aday işlemleri YKS başvuru tarihleri

YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru tarihlerini duyurdu.

YKS başvuru işlemleri 11.02.2022- 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan Üniversite sınavı bu yıl haziran ayında uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.