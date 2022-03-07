YKS başvuru saat kaçta bitiyor? Üniversite sınavı YKS son başvuru tarihi ve saati

7 Mart 2022 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:37

YKS'de başvuru süreci sona eriyor. Haziran ayının 18-19'unda gerçekleştirilecek olan üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsi için anlaşmalı bankalara YKS başvuru ücreti olarak 345 lira yatırması gerekiyor. Peki YKS başvuru saat kaçta bitiyor? İşte Üniversite sınavı YKS son başvuru tarihi ve saati

YKS BAŞVURUSU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS başvuru işlemleri, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup, YKS son gün başvurusu 7 Mart 2022 tarihinde, saat 23.59'da sona erecektir.

YKS'ye son günde başvuru yapack olan adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ADAY İŞLEMLERİ" alanındaki açıklamalar doğrultusunda veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla başvuru işlemlerini yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

YLS BAŞVURU TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 11.02.2022 -07.03.2022 (Ücret ödeme için son gün, 8 Mart 2022)

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 115,00 TL

YKS'nin, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 7 Mart 2022 arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16.03.2022 ile 17.03.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuruları için adayların anlaşmalı bankalar her bir sınav oturumu için ayrı ücret ödemesi gerekiyor. YKS'de TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara YKS başvuru ücreti olarak 345 lira yatırması gerekiyor.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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