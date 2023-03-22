YKS başvuru ücretinin hangi bankalara yatırılacağı, başvurusunu tamamlamak isteyen binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) Haziran'ın 17-18 tarihlerinde yapılacak. Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemde ikamet eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak. Peki YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak 2023? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte sınav ücretine ilişkin detaylar

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru ücreti belli oldu. YKS ücretlerinde bu yıl bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre; Haziran ayında gerçekleşecek olan 2023 YKS sınavının ücreti TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 115 lira olarak belirlendi. Sadece 1 oturuma katılacak olan adaylar 115 TL, 2 oturuma katılacak adaylar 230 TL, 3 oturuma birden katılacak adaylar ise 345 TL ödeme yapacaklar.

Üniversiteye hazırlanan milyonlarca öğrenci, ÖSYM'nin belirlediği YKS ücretini ödeyerek sınava girmeye hak kazanacak. Depremden etkilenen 11 ildeki adaylardan ise sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS başvuru ücretini ÖSYM tarafından belirlenen bankalara yatıran öğrencilerin başvuru işlemleri tamamlanmış olacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK 2023?



Adaylar YKS başvuru ücretlerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecekler.

ÖSYM AİS 2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEME EKRANI



ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyle; Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı, Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler, ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı, İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı, Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM, Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz), ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

2023 YKS SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

17.06.2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) ise öğleden sonra uygulanacak.