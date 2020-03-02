02 Mart 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 14:37

Üniversite sınavı başvuru işlemleri devam ediyor. Sınava girecek olan tüm adaylar YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatıyor? YKS 2020 son başvuru günü ne zaman? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı kılavuza göre başvuru ücreti ödemeleri son günü 4 Mart olarak açıklandı. Adaylar başvurularını, 06 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabiliyorlar. 2020 YKS başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIYOR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS 2020 SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Üniversite sınavı için adayların 3 Mart 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

YKS 2020 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı alınıyor. TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için sınav ücreti 70,00 TL olarak belirlendi. Başvurularını yapan adayların, YKS sınav ücretini 4 Mart 2020 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

2020 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:

a) 2020-YKS Kılavuzuna Erişim: Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.