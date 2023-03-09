YKS başvuruları başladı! 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?

2023 YKS başvuruları başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (AYT, TYT, YDT) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. 2023 YKS başvuru tarihlerinin yanı sıra 2023 YKS başvuru ücreti gibi detaylar YKS başvuru kılavuzundan öğrenebilecek. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ais YKS başvuru ekranı

YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!



ÖSYM 2023 takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular, Mart'ın 8-23 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17.06.2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18.06.2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2023

YKS başvuruları, 8-23 Mart tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM 2023 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN



Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 115,00 TL (YKS başvuru ücreti için son gün, 24.03.2023)

Geç Başvuru Günleri ve Bilgi Güncelleme : 27 Mart-3 Nisan 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru ücreti 27 Mart-3 Nisan tarihleri arasında ödenmelidir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN



06.02.2023 tarihli depremde adres ili ve/veya okulu, afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde bulunan adaylardan YKS sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacaktır.