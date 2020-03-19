YKS başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? 2020 YKS geç başvuru tarihleri!

19 Mart 2020 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:53

YKS geç başvuruları başladı! 3 Mart 2020 tarihinde sona eren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının tamamlanmasının ardından geç başvurular alınacak. Üniversite adaylarının katılacağı TYT-AYT-YDT oturumları için geç başvuru tarihlerini haberimizde paylaşıyoruz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin gerçekleştireceği sınava katılacak adaylar normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamamaları durumunda geç başvurudan faydalanabiliyor. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar ve son başvuru tarihi ne zaman? 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? Konu ile ilgili tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

2020 YKS geç başvuru tarihleri uzatıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Mart tarihinde alınması planlanan geç başvuruların 1 gün uzatıldığı bildirildi. İşte 2020 YKS geç başvuru tarihleri ve başvuru işlemleri...

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS başvuru tarihleri, Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruları 20 Mart'a kadar uzatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18-19 Mart olarak açıklanan 2020-YKS geç başvuru günleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dolayısıyla 20 Mart saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" 20 Mart saat 23.59'a kadar geç başvurularını yapabilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

Geç Başvuru Günü : 18-19 Mart 2020 (Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.)

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS'nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS'de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/ Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL’dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.

GEÇ BAŞVURU

6 Şubat-3 Mart 2020 tarihleri arasında 2020-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (18-19 Mart 2020 tarihinde) 2020-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM BAŞVURU EKRANI

2020 YKS KILAVUZU

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)

2019-TYT Puanı 200 ve Üzeri Olan ve Bu Puanını 2020-YKS’nin Hiçbir Oturumuna Girmeden, 2020-YKS’de Merkezi Yerleştirmede veya Özel Yetenek Sınavıyla Yerleştirmede Kullanmak İsteyen Adaylar İçin 2020-YKS Başvuru Ücreti: 20,00 TL/ Geç Başvuru Günü Başvuru Ücreti: 30,00 TL'dir. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda Başvuru Ücreti, Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.