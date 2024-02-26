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Eğitim

YKS başvurularında son gün!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları bugün 23.59'da sona erecek.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
YKS başvurularında son gün!
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli gençler, YKS başvurularında bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir." hatırlatmasını yaptı.

Ersoy, adaylara, hazırlık sürecinde gösterdikleri gayretin neticesinde en başarılı sonuçları elde etmeleri temennisinde bulundu.

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabiliyor.

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