Üniversite sınavının sonuçları açıklandı. 2022-YKS şimdiye kadar en yüksek katılımlı sınav oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS birincisinin hangi ilden olduğunu ve sınava katılım sayısını açıkladı. Türkiye TYT birincisi olan aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu. Peki YKS birincisi 2022 kim oldu? TYT-AYT-YDT 2022 YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte detaylar...

YKS BİRİNCİSİ 2022 HANGİ İLDEN ÇIKTI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS'de TYT birincisinin Kocaeli, AYT sayısal birincisinin Kayseri, eşit ağırlık birincisinin İzmir, sözel birincisinin Kayseri ve YDT Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça birincilerinin İstanbul, YDT İngilizce birincisinin ise Kocaeli ilinden olduğunu hatırlatarak, "Kocaeli'den TYT birincisi olan aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu." dedi.

2022-YKS'nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirten Aygün, "Temel Yeterlilik Testine (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan 1 milyon 852 bin 678 aday sınava katıldı, 203 bin 788 aday sınava girmedi. Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 168 bin 418 adaydan da 132 bin 485 aday sınava katıldı, 35 bin 933 aday sınava girmedi." diye konuştu.

Aygün, TYT'ye başvuran adayların yüzde 93'ü, AYT'ye başvuran adayların yüzde 90'ı ve YDT'ye başvuran adayların yüzde 78'inin oturumlara katıldığını belirtti.

TYT'ye giren kadın ve erkek aday sayısının hemen hemen aynı iken AYT'ye giren adayların yüzde 53'ünün kadın, yüzde 47 sinin erkek olduğunu aktaran Aygün, YDT'ye katılan adayların ise yüzde 60'ının kadın, yüzde 40'nın erkek olduğunu ifade etti.

TYT-AYT-YDT 2022 YKS BİRİNCİLERİ

TYT birincisi Kocaeli'den Zeynep Dila Kuyucu oldu. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve yabancı dil sınavından 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

AYT birincileri:

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT birincileri:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-YKS tercih işlemleri 27.07.2022 tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklar.