YKS boş kontenjanlar 2021 ÖSYM! YÖK Atlas YKS tercih robotu

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:18

YKS ek tercihleri başladı. YKS boş kontenjanlar 2021 ÖSYM tarafından yayımlandı. İlk yerleştirmede açıkta kalan öğrenciler, YKS boş kontenjanlar ve taban puanlarına göre yeniden tercihte bulunabilecekler. YÖK tarafından hizmete sunulan YÖK Atlas tercih robotu sayesinde ise öğrenciler, puanına ve bölümüne göre tercih yapabilecekler. İşte YKS boş kontenjanlar 2021 ÖSYM tercih kılavuzu ve YÖK Atlas YKS tercih robotu.

YKS boş kontenjanlar 2021, ÖSYM tarafındna yapılan duyuru ile bugün yayımlandı. Adayların ek tercih süreci 20- 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Yeniden tercih yapacak olan öğrenciler, YKS boş kontenjanlar 2021 ve YKS tercih robotunu araştırmaya başladı. Tercih döneminde YÖK tarafından geliştirilen YKS tercih robotu da bu kapsamda kullanılmaya başlandı. İşte YKS boş kontenjanlar 2021, taban puanlar ve YKS ek tercih robotu

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2021 ÖSYM EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri 23.09.2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

YKS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS boş kontenjanları öğrenmek için yokatlas.yok.gov.tr adresinden YKS ek tercih robotuna girerek mezun olduğunuz bölümü seçiniz. Eşit Ağırlık, Sözel, Sayısal ve Dil bölümlertinden ilgili bölümü seçerek okulların boşta kalan kontenjanlarına ve puan türünüze göre ilgili tercihi listenize ekleyebilirsiniz.

YÖK Atlas tercih sihirbazı sayesinde "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor.

Aşağıdaki linklere tıklayarak ön lisans ve lisans programlarının YKS boş kontenjan 2021 ve taban puan bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

YÖK ATLAS YKS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihler 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.