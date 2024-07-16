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YKS cevap kağıtları erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2024 YKS cevap kağıtları ve aday cevap erişiminin 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 12:42 - Güncelleme:
YKS cevap kağıtları erişime açıldı
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ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Temmuz tarihinde saat 12.10'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada adayların, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceği belirtildi.

Ayrıca adayların, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceği kaydedilen açıklamada, soruların adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülendiğin altı çizildi.

Açıklamada, İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterildiği bildirildi.

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