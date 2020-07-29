29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:19 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:19

YKS sonuçları açıklandı. YKS sonuç tablosunun en altında bulunan ek puanlı yerleştirme puanı merak konusu oldu. Bazı adayların ek puanlı yerleştirme puanı hesaplaşnmışken, bazılarının ise tabloda o kısım boş duruyor. YKS Ek puanlı yerleştirme puanı, sonuç sayfasında yer alması ve tercih kılavuzunda listelenmesi nedeniyle merakla araştırılıyor. Sonuçların açıklanmasının akabinden şu ana kadar pek çok adayın merakla araştırdığı konular arasında yer alan ek puanlı yerleştirme süreci, tamamıyla tercihe göre devreye girmektedir. Peki, ek puanlı yerleştirme puanı nedir? İşte YKS kılavuzundakibbu tanım hakkında bazı bilgiler

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de yer alan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile giremezler.

Özet geçmek gerekirse, adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

Eğer meslek lisesinde eğitim görmediyseniz YKS ek puanlı yerleştirme sizi bağlayan bir puan kategorisi değildir, çünkü size ilgili bir bölüm seçmeniz durumunda okulunuzdan ek puan gelmeyecektir. Örneğin meslek lisesinde bilgisayar bölümünden mezun iseniz üniversite tercihlerinde işletme seçmeniz durumunda bu puandan yararlanamazsınız.