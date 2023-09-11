2023-2024 Eğitim dönemi için üniversite kayıt işlemlerinin ardından ÖSYM 2. ek yerleştirme 2023 YKS ek tercih süreci başladı. YKS ek tercihleri Eylül ayının 12-17 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki YKS ek tercih işlemleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var? İşte ÖSYM 2. ek yerleştirme 2023 YKS ek tercih ekranı

YKS EK TERCİHLERİ 12 EYLÜL'DE BAŞLIYOR



Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023 YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri başladı. ÖSYM, YKS ek tercih başvuruları öncesinde adayları bilgilendirmek amaçlı tercih kılavuzunu erişime açtığını da duyurdu.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. YKS ek tercih işlemleri, Tercih işlemleri 12 Eylül tarihinde saat 14.00'te başlayıp, 17.09.2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2. EK YERLEŞTİRME 2023 YKS EK TERCİH EKRANI



2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

2023-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU (ÖN BİLGİ)



2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.