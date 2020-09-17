17 Eylül 2020 Perşembe 11:21 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:21

YKS ek tercihler kılavuzu yayımlandı. YKS tercih sonuçlarında yerleşemediğini öğrenen adaylar, ek tercih kılavuzunda yayımlanan boş kontenjanlara göre yeniden tercih yapabilecekler. Eylül'ün 23'üne kadar devam edecek olan ek yerleştirmeler, ÖSYM tarafından belirlenen YKS ek tercih boş kontenjanlar 2020 listesindeki verilere göre yapılabilecek. İşte YKS ek tercih kılavuzundaki boş kontenjanlar.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI!

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve YKS ek tercih boş kontenjanlar 2020 listesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH KILAVUZU BOŞ KONTENJANLAR 2020 LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

27-28 Haziran 2020 Tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) toplam üç oturumda tamamlandı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin sonuçları 27 Temmuz'da açıklandı.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.