YKS ek tercih nasıl yapılır? ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu

YKS ek tercihler başladı. Üniversite kayıotlarının sona ermesiyle birlikte boş kalan kontenjanlar belli oldu. YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, 2022 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunda yer alan uygun bölümleri yazabilecek. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2022 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

YKS ek tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile tercih yapan öğrencilerin üniversite kayıtları tamamlandı. İlk yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih döneminde yeniden şansını deneyecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS Ek tercihleri Eylül'ün 7-13 tarihleri arasında yapılacak.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar YKS ek yerleştirme tercih kılavuzuyla birlikte açıklandı. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

2022-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır

YKS ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2022-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2022-YKS

merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

3. 2022-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2022-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2022-

Aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM üzerinden 2022 YKS ek yerleştirme tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisine erişebilirsiniz.

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.

Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların, ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14.09.2022

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül