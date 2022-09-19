YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2022 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2022) ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite kayıtlarının başlamasına günler kala YKS 2. tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte ÖSYM YKS ek tercih sonuç sorgulama sayfası

2022-YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Eylül ayının 26-30 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitelerin tercih ettikleri programlarına yerleşme hakkı kazanan adayların elektronik kayıtları ise Eylül'ün 25-28 tarihlerinde yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.