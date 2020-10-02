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Eğitim

YKS ek tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

AA02 Ekim 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:53
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Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların sonuçlarını "http://sonuc.osym.gov.tr" sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceğini belirtti.

Aygün, "Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

- KAYITLAR 5-9 EKİM'DE

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

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