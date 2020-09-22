22 Eylül 2020 Salı 17:17 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:17

YKS ek tercihlerin bitmesine çok az bir süre kala, adayları ücret telaşı sardı. ÖSYM, tercih kılavuzunda 2020 YKS ek tercih ücretini belirledi. Bu kapsamda adaylar tarafından YKS ek tercih ücretinin hangi bankalara yatırıldığı merak edilmeye başlandı. Adaylar YKS ek tercih ücretini 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırabilecekler. Peki YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılıyor? YKS ek tercih ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS ek tercih ücreti hangi bankalara yatırılıyor? sorusunun yanıtı üniversite için ek tercih yapan öğrenciler tarafından araştırılıyor. İlk yerleştirmede açıkta kalan binlerce öğrenci, ÖSYM tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşmek için tercih yapıyor. Adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ek kontenjanlar doğrultusunda boş kalan alanlara yerleştirilebilecekler. İşte YKS ek tercih parasının yatırılacağı bankalar...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

YKS ek tercih ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. YKS ek tercih parasını yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir.

Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeniz gerekiyor. Ücret ödemesi, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı /banka kartıyla da yapılabilecek.