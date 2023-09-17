YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Adaylar, ek yerleştirme kapsamında 163 bine yakın boş kontenjandan bölüm ve puanlarına uygun olan programları seçebilecek. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapacak. Peki 2023 YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek yerleştirme sürecinde 163 bine yakın kontenjan için tercihte bulunabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih açısından ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz senelerde ek tercih sonuçları 1 hafta içerisinde erişime açıldı.

YKS ek tercih sonuçlarının 22-26 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.