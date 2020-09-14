YKS ek tercihler ne zaman? Üniversite 2. tercih YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

14 Eylül 2020 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:33

Üniversite tercihlerinin açıklanmasıyla beraber bir okula yerleşemeyen adaylar 2020 YKS ek yerleştirme kılavuzu ile YKS ek tercihler için bekleyişini sürdürüyor. İlk yerleştirmeler sonrası Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı. Vakıf üniversitelerinde ise 10.578 kişilik kontenjan kaldı. Peki YKS ek tercihler ne zaman? 2020 Üniversite 2. tercih YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

YKS ek tercihleri, Üniversite sınavına girip ilk etapta yerleşemeyen adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan üniversite kayıtları tamamlandı. ÖSYM tarafından 2020 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite ek tercih dönemi başlayacak. İşte Üniversite 2. tercihlerle ilgili detaylar

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber YKS ek tercih (ek yerleştirme) başvuru tarihleri gibi tüm detaylar araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından gelen açıklamaya göre; 838.221 kişilik toplam kontenjanın 781.165'lik kısmına yerleştirmeler tamamlandı…

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinin alınacağı tarih henüz açıklanmazken 31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlanacak olan kayıtların ardından ek tercihlerinde Eylül ayı içerisinde alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek tercihlerle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercihlerin başlama tarihinden önce ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan ek yerleştirme işlemleri için henüz kılavuz yayınlanmadı.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59'a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir