YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Açıkta kalan adaylar boş kontenjanları ve YKS ek yerleştirme dönemine dair araştırmalar yapmaya başladılar. YKS ek tercih dönemine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar sizlerle.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgilere bakıldığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasında erişime açıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.