YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Büyük bir heyecanla beklenen YKS ek yerleştirme sonuçları için heyecan dorukta. YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılacak olan değerlendirmelerin ardından, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EK TERCİH SONUÇLARI NEREDE OLACAK?

ÖSYM diğer sonuçları açıkladığı “sonuc.osym” adresinde ek tercih sonuçlarını duyuracak. TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar yerleştirme sonuçlarına ulaşabilecekler.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardındansa adaylar için bu kez üniversite kayıt süreci başlayacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor.

EK YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C'de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.