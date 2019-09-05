YKS ek yerleştirme tercihleri başladı

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, adaylar 2019-YKS sonuçlarına göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek.

Tercihler 11 Eylül Çarşamba gününe kadar "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.