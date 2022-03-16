YKS geç başvuru ne zaman? YKS geç başvuru tarihi ve ücreti 2022

16 Mart 2022 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 09:54

YKS geç başvuru ne zaman? sorusu, üniversite sınavına başvurmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyordu. YKS'de geç başvuru dönemi başladı. Adaylar, geç başvuru sürecinde yüzde 50 zamlı olarak ücret ödeyecek. Adaylar, her oturum için ayrı sınav ücreti ödeyecek. Peki YKS geç başvuru ücreti kaç TL? YKS geç başvuru nasıl yapılır? İşte YKS geç başvuru tarihi ve ücreti 2022 ile ilgili tüm detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022 tarihlerinde alınacak. Üniversite sınavı için başvuru sürecini kaçıran adaylar, bugün ve yarın YKS'ye geç başvuru yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yürütülen YKS geç başvuruları 17.03.2022 Perşembe saat 23.59'da sona erecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geç başvurusu yapmak isteyen adaylar, geç başvuru sürecinde yüzde 50 zamlı olarak ücret ödeyecek.

YKS geç başvuru ücreti, 175.5 lira olarak ödenecek.

YKS'de geç başvuru süresinde işlem yapmak isteyen adaylar, oturum başına 172.5 TL YKS geç başvuru ücreti ödeyecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2022 takvimi belli oldu. Yaklaşık 2 milyon 700 bin adayın katılmasının beklendiği sınavın başvuruları 11.02.2022 - 07.03.2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

YKS'de başvuru tarihlerini kaçıran ve bu tarihler arasında işlemini tamamlayamayan adaylar için geç başvuru hakkı tanındı.

Ancak YKS'de başvuruların normal süresinde oturum başına 115 lira alınıyorken geç başvuru yapanlar oturum başına 172.5 lira ödeyecek.

Bu yıl Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18.06.2022 Cumartesi günü,

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 19.06.2022 Pazar günü yapılacak.

TYT'de sınav süresi 165 dakikaya çıkartıldı.