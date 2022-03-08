YKS geç başvurular ne zaman? YKS geç başvuru tarihi ve ücreti 2022

8 Mart 2022 Salı 16:14 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 16:14

YKS geç başvuru tarihi, ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde sınava başvuru yapamayan adaylar tarafından araştırılıyor. 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde sınav ücreti ise YKS geç başvuru tarihinin son gününde saat 23.59'a kadar ödenmelidir. Peki YKS geç başvurular ne zaman? YKS geç başvuru tarihi ve ücreti

YKS GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) geç başvuru tarihlerini duyurdu.

11.02.2022 – 07.03.2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, YKS geç başvuru tarihlerinde üniversite sınavı için 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir.

YKS geç başvuru tarihleri dışında yeni bir başvuru süreci yapılmayacaktır.

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ VE ÜCRETİ 2022

YKS geç başvuruları 16-17 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecektir.

YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvurularında sınav ücreti %50 artırımlı olarak 17.03.2022 tarihinde en geç 23.59'a kadar ödenmelidir.

YKS Geç başvuru tarihlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti, sadece ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

YKS geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) başvuru işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri (AİS) https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacak.

Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.