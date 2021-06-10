10 Haziran 2021 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:26

YKS okul yerleri açıklandı mı 2021? sorusu, üniversite sınavı için heyecanla bekleyen adaylar tarafından sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı YKS giriş yerleri ile ilgili ÖSYM'den gelecek haberdeydi. ÖSYM, son dakika yaptığı açıklama ile YKS giriş yerlerinin yer aldığı belgenin adayların erişimine açıldığını duyurdu. ÖSYM YKS sınav giriş belgesi haberimizde yer alıyor. İşte YKS okul yerleri 2021

YKS OKUL YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM az önce yaptığı açıklama ile YKS sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

YKS GİRİŞ YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) İÇİN TIKLAYINIZ

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleşecek.

TYT Haziran'ın 26'sında, AYT Haziran'ın 27'sinde, YDT ise Haziran'ın 27'sinde uygulanacak.

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının 4'ünde açıklanacağı belirtildi.