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Eğitim

YKS giriş yerleri belli oldu! ÖSYM YKS sınav giriş belgesi 2021 açıklandı (YKS okul yerleri)

YKS giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldi. Haziran 26-27 tarihlerinde yapılacak sınava katılacak olan adaylar, 'YKS giriş yerleri belli oldu mu? YKS okul yerleri açıklandı mı 2021?' sorularına cevap buldu. Üniversite sınavına katılacak olan adayların heyecanla bekledikleri YKS okul yerleri ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açıldı. İşte Üniversite sınavı 2021 YKS okul yerleri ÖSYM YKS sınav giriş belgesi

10 Haziran 2021 Perşembe 10:26 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:26
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YKS okul yerleri açıklandı mı 2021? sorusu, üniversite sınavı için heyecanla bekleyen adaylar tarafından sıkça sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı YKS giriş yerleri ile ilgili ÖSYM'den gelecek haberdeydi. ÖSYM, son dakika yaptığı açıklama ile YKS giriş yerlerinin yer aldığı belgenin adayların erişimine açıldığını duyurdu. ÖSYM YKS sınav giriş belgesi haberimizde yer alıyor. İşte YKS okul yerleri 2021

YKS OKUL YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM az önce yaptığı açıklama ile YKS sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "26 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Haziran 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

YKS GİRİŞ YERLERİ (SINAV GİRİŞ BELGESİ) İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturum halinde gerçekleşecek.

TYT Haziran'ın 26'sında, AYT Haziran'ın 27'sinde, YDT ise Haziran'ın 27'sinde uygulanacak.

2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav sonuçlarının ise Ağustos ayının 4'ünde açıklanacağı belirtildi.

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