YKS görev ücreti 2020 ne kadar? 2020 ÖSYM YKS görevli ücretleri

07 Temmuz 2020 Salı 11:03 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:03

Bu sene düzenlenen üniversite sınavı YKS'nin gerçekleştiği salonlarda bina sorumlusunun yanı sıra sınav salonlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen gibi görevliler görev yaptı. AYT, TYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan YKS sınavında görevlilerin ücretlerinin ödeneceği tarih belli oldu. YKS sınavında görev alan öğretmenler ÖSYM görevli ücretlerini merak ediyor. Peki YKS görev ücreti 2020 ne kadar oldu? İşte ÖSYM gözetmen, salon başkanı ve bina sınav sorumlusunun alacağı ücretler...

ÖSYM SINAV GÖREVLİLERİNİ NASIL BELİRLİYOR?

ÖSYM sınav görevlileri 6114 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda ÖSYM Başkanlığı yetki ve takdirinde belirlenmektedir. ÖSYM Başkanlığı sınavda görev alacakları belirleme yetki ve takdirine sahiptir. Üniversitelerin dışında bir kurumda çalışıp Görevli İşlemleri Sistemine kayıt yaptıran Milli Eğitim Müdürlükleri, Özel Eğitim Kurumları, Mesleki Eğitim Merkezleri, anaokulu vb. kurum çalışanlarının Görevli İşlemleri Sistemine kayıtları ÖSYM Başkanlığınca uygun görülmemektedir. Belirtilen kurumlardaki görevlilerin kayıtları pasif hale getirilmektedir.

2020 ÖSYM YKS GÖREV ÜCRETİ

2020 yılında ÖSYM sınavlarında görev alacak Salon Başkanı, Gözetmeni Bina Sınav Sorumlusu ve diğer görevlilerin alacağı brüt ücretler;

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL

VERGİ KESİNTİSİ SONRASI ALINACAK ÜCRETLER!

Yüzde 15 ‘lik vergi dilimi sonrası görev alanlara ödenecek ücretler;

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL

Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL

Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL

Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL

YKS ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS Sınav ücretlerinin Haziran ayı ek ders ücretlerine eklenerek Temmuz ayınnın maaşına eklenerek ödenmesi bekleniyor.

ÖSYM SINAVLARINDA GÖREV ALMAK İSTEYENLER!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen adaylar GİS (Görevli İşlemleri Sistemi) üzerinden başvuruda bulunarak sınavlarda görev alabilirler. Sınavda gözetmen, yedek gözetmen, yardımcı gözetmen ve diğer görevlerde başvuruda bulunmak isteyen adaylar için aşağıdaki link üzerinden iletişime geçebilir.

ÖSYM GİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ