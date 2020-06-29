29 Haziran 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 14:57

Üniversiteye giriş için YKS sınavında OBP isminde bir puan da yer almaktadır. Maksimum 60 olmak üzere katkısı bulunan bu puanı hesaplamak için lise diploma puanını öğrenmeniz gerekiyor. Hafta sonu gerçekleştirilen YKS'de AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren üniversite adayları lise mezunları diploma notunu hesaplamak istiyor. Peki YKS için diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Lise diploma notu hesaplama YKS 2020 tablosu haberimizde yer alıyor. Basit bir yöntemle diploma notu hesaplaması yapabilir, çıkan sonuçla YKS değerlendirmenizi yapabilirsiniz.

2020 YKS sınavları sona erdi, öğrenciler 3 oturumluk üniversite sınavına girdi. YKS sınavına giren lise mezunu öğrenciler, diploma notu hesaplaması yaparak okullarından alacakları puanı merak ediyor. Yeni sisteme göre YKS yerleştirmelerinde okul diploma puanı da etlkili oluyor. Anadolu lisesinden fen lisesine kadar faaliyet gösteren tüm ortaöğretim okullarının yıl sonu başarı puanları bulunmaktadır. Bu okullarda her dönem elde ettiğiniz dönem ortalaması puanı hem yıllık bazda hem de 4 yıllık bazda hesaplanarak ortaya tek bir sonuç çıkar. Lise diploma puanı, okulu tamamladıktan sonra elde edilen ortalama yıl sonu başarı notlarıdır. Bu notlar yazılı sınavlar ve öğretmenin verdiği performans notlarıdır.

Lise Diploma Notu Hesaplama Örneği

1. Dönem ortalaması= 89

2. Dönem ortalaması= 91

3. Dönem ortalaması= 76

4. Dönem ortalaması= 88

5. Dönem ortalaması= 68

6. Dönem ortalaması= 76

7. Dönem ortalaması= 99

8. Dönem ortalaması= 92

Bu şekilde her dönemin ortalaması yazılarak hepsi toplanır. Diploma notu hesaplamasında yapılan bu işlemle lise diploma notu ortaya çıkar.

89+91+76+88+68+76+99+92 = 679

Çıkan sonuç 8’e bölünür. 679 / 8 = 84.87

Çıkan sonuç diploma notunuzdur.

Lise Mezuniyet Puanı Hesaplama

Yukarıda anlattığımız konu ile lise mezuniyet puanı hesaplama arasında aslında hiçbir fark olmamaktadır. Farklı bir örnek üzerinden hareket ederek lise mezuniyet notu hesaplamayı daha rahat pekiştirelim istiyoruz.

1. Yıl Sonu Başarı Notu = 96

2. Yıl Sonu Başarı Notu = 92

3. Yıl Sonu Başarı Notu = 88

4. Yıl Sonu Başarı Notu = 86

Yukarıda verilen değerleri toplayalım. 96+92+88+68 = 344.

Ardından çıkan sonucu 4’e bölelim. 344 / 4 = 88 çıkan sonuç yukarıdaki notları alan bir öğrencinin lise mezuniyet puanıdır.

YIL SONU BAŞARI PUANI NEDİR?

Öğrenciler eğitim öğretim yılının iki döneminde ayrı ayrı ortalamalara sahip olurlar. Bu değerler birbirinden bağımsızdır. Fakat sene sonu geldiğinde o seninin ortalaması alınarak yıl sonu başarı puanı elde edilir. Yani son senenin iki dönem ortalaması yıl sonu başarı puanı olarak kabul edilir.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ!

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT’de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı.