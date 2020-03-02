YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? ais giriş

02 Mart 2020 Pazartesi 13:27 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:27

Üniversite sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlıyorlar. 2020 yılında başvurular 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. İşte, YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? sorularının cevabı, ais giriş ekranı ve detaylar...

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Giriş için buraya tıklayınız



TYT Puan Türü ve Bölümleri

TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur.

TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)

Türkçe: %33

Sosyal Bilimler: : %17

Temel Matematik: : %33

Fen Bilimleri: : %17

TYT ile Alan Bölümler

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI / BÖLÜMLER ÖĞRETİM SÜRESİ PUAN TÜRÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 TYT Adalet 2 TYT Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 TYT Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT Anestezi 2 TYT Arıcılık 2 TYT Aşçılık 2 TYT Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT Ayakkabı Tasarım ve Üretimi 2 TYT Bağcılık 2 TYT Bahçe Tarımı 2 TYT Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT Basım ve Yayın Teknolojileri 2 TYT Basın ve Yayıncılık 2 TYT Beton Teknolojisi 2 TYT Bilgi Güvenliği Teknolojisi 2 TYT Bilgi Yönetimi 2 TYT Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT Bilgisayar Programcılığı 2 TYT Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT Bitki Koruma 2 TYT Biyokimya 2 TYT Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT Boya Teknolojisi 2 TYT Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri 2 TYT Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 TYT Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi 2 TYT Çevre Koruma ve Kontrol 2 TYT Çevre Sağlığı 2 TYT Çevre Temizliği ve Denetimi 2 TYT Çim Alan Tesisi ve Yönetimi 2 TYT Çocuk Gelişimi 2 TYT Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 TYT Deniz Brokerliği 2 TYT Deniz Ulaştırma ve İşletme 2 TYT Deniz ve Liman İşletmeciliği 2 TYT Deri Konfeksiyon 2 TYT Deri Teknolojisi 2 TYT Dış Ticaret 2 TYT Diş Protez Teknolojisi 2 TYT Diyaliz 2 TYT Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 2 TYT Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT Döküm 2 TYT Eczane Hizmetleri 2 TYT Elektrik 2 TYT Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT Elektrikli Cihaz Teknolojisi 2 TYT Elektromekanik Taşıyıcılar 2 TYT Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT Elektronik Teknolojisi 2 TYT Elektronörofizyoloji 2 TYT Emlak ve Emlak Yönetimi 2 TYT Endüstri Ürünleri Tasarımı 2 TYT Endüstriyel Cam ve Seramik 2 TYT Endüstriyel Kalıpçılık 2 TYT Endüstriyel Tavukçuluk 2 TYT Enerji Tesisleri İşletmeciliği 2 TYT Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT Eser Koruma 2 TYT Et ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT Ev İdaresi 2 TYT Evde Hasta Bakımı 2 TYT Fındık Eksperliği 2 TYT Fidan Yetiştiriciliği 2 TYT Fizyoterapi 2 TYT Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 TYT Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT Geleneksel El Sanatları 2 TYT Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu 2 TYT Gemi İnşaatı 2 TYT Gemi Makineleri İşletme 2 TYT Geoteknik 2 TYT Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT Gıda Teknolojisi 2 TYT Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT Görsel İletişim 2 TYT Grafik Tasarımı 2 TYT Halıcılık ve Kilimcilik 2 TYT Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT Harita ve Kadastro 2 TYT Hava Lojistiği 2 TYT Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 TYT İç Mekan Tasarımı 2 TYT İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT İkram Hizmetleri 2 TYT İlahiyat 2 TYT İlk ve Acil Yardım 2 TYT İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT İnşaat Teknolojisi 2 TYT İnternet ve Ağ Teknolojileri 2 TYT İş Makineleri Operatörlüğü 2 TYT İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT İş ve Uğraşı Terapisi 2 TYT İşletme Yönetimi 2 TYT Kağıt Teknolojisi 2 TYT Kaynak Teknolojisi 2 TYT Kimya Teknolojisi 2 TYT Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 2 TYT Kooperatifçilik 2 TYT Kozmetik Teknolojisi 2 TYT Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi 2 TYT Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2 TYT Kültür Balıkçılığı 2 TYT Kültürel Miras ve Turizm 2 TYT Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 2 TYT Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT Lastik ve Plastik Teknolojisi 2 TYT Lojistik 2 TYT Maden Teknolojisi 2 TYT Makine 2 TYT Makine, Resim ve Konstrüksiyon 2 TYT Maliye 2 TYT Mantarcılık 2 TYT Marina İşletme 2 TYT Marina ve Yat İşletmeciliği 2 TYT Marka İletişimi 2 TYT Medya ve İletişim 2 TYT Mekatronik 2 TYT Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 TYT Metalurji 2 TYT Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 2 TYT Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT Mimari Restorasyon 2 TYT Mobil Teknolojileri 2 TYT Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT Moda Tasarımı 2 TYT Moda Yönetimi 2 TYT Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği 2 TYT Nükleer Tıp Teknikleri 2 TYT Odyometri 2 TYT Optisyenlik 2 TYT Organik Tarım 2 TYT Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT Oto Boya ve Karoseri 2 TYT Otobüs Kaptanlığı 2 TYT Otomotiv Teknolojisi 2 TYT Otopsi Yardımcılığı 2 TYT Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT Pazarlama 2 TYT Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 2 TYT Perfüzyon Teknikleri 2 TYT Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 TYT Podoloji 2 TYT Polimer Teknolojisi 2 TYT Posta Hizmetleri 2 TYT Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT Radyo ve Televizyon Teknolojisi 2 TYT Radyoterapi 2 TYT Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 2 TYT Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi 2 TYT Raylı Sistemler İşletmeciliği 2 TYT Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 2 TYT Raylı Sistemler Makinistlik 2 TYT Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT Reklamcılık 2 TYT Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 2 TYT Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT Sağlık Turizmi İşletmeciliği 2 TYT Sahne ve Dekor Tasarımı 2 TYT Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi 2 TYT Seracılık 2 TYT Seramik ve Cam 2 TYT Seramik, Cam ve Çinicilik 2 TYT Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 2 TYT Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT Sondaj Teknolojisi 2 TYT Sosyal Güvenlik 2 TYT Sosyal Hizmetler 2 TYT Spor Yönetimi 2 TYT Su Altı Teknolojisi 2 TYT Sulama Teknolojisi 2 TYT Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2 TYT Süt ve Besi Hayvancılığı 2 TYT Süt ve Ürünleri Teknolojisi 2 TYT Şarap Üretim Teknolojisi 2 TYT Tahribatsız Muayene 2 TYT Tapu ve Kadastro 2 TYT Tarım 2 TYT Tarım Makineleri 2 TYT Tarımsal İşletmecilik 2 TYT Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi 2 TYT Tarla Bitkileri 2 TYT Tekstil Teknolojisi 2 TYT Tekstil ve Halı Makineleri 2 TYT Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 TYT Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT Tohumculuk 2 TYT Turist Rehberliği 2 TYT Turizm Animasyonu 2 TYT Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT Uçak Teknolojisi 2 TYT Uçuş Harekat Yöneticiliği 2 TYT Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 2 TYT Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) 2 TYT Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 2 TYT Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik 2 TYT Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik 2 TYT Üretimde Kalite Kontrol 2 TYT Web Tasarımı ve Kodlama 2 TYT Yağ Endüstrisi 2 TYT Yapı Denetimi 2 TYT Yapı Ressamlığı 2 TYT Yapı Tesisat Teknolojisi 2 TYT Yapı Yalıtım Teknolojisi 2 TYT Yaşlı Bakımı 2 TYT Yat İşletme ve Yönetimi 2 TYT Yat Kaptanlığı 2 TYT Yerel Yönetimler 2 TYT Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2 TYT

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri

Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

Matematik: %30

Fizik: %10

Kimya: %10

Biyoloji: %10

Sayısal Bölümler ve Meslekler

NOT: Bu liste YÖK tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Sayısal öğrencileri bu listeden tercih edebileceği bölümleri öğrenebilirler. Ayrıca bölümlerin üzerine tıklayarak taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

Adli Bilimler SAY

Adli Bilişim Mühendisliği SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

Aktüerya SAY

Aktüerya Bilimleri SAY

Astronomi ve Astrofizik SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

Bahçe Bitkileri SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

Basım Teknolojileri SAY

Beslenme ve Diyetetik SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

Bilgisayar Bilimleri SAY

Bilgisayar Mühendisliği SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

Bilgisayar-Enformatik SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

Bitki Koruma SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

Biyoenformatik ve Genetik SAY

Biyokimya SAY

Biyoloji SAY

Biyoloji Öğretmenliği SAY

Biyomedikal Mühendisliği SAY

Biyomühendislik SAY

Biyosistem Mühendisliği SAY

Biyoteknoloji SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

Çevre Mühendisliği SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

Deri Mühendisliği SAY

Dijital Oyun Tasarımı SAY

Dil ve Konuşma Terapisi SAY

Diş Hekimliği SAY

Ebelik SAY

Eczacılık SAY

Elektrik Mühendisliği SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

Endüstri Mühendisliği SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

Endüstriyel Tasarım SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

Ergoterapi SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

Fizik SAY

Fizik Mühendisliği SAY

Fizik Öğretmenliği SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

Fotonik SAY

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

Gemi ve Yat Tasarımı SAY

Genetik ve Biyomühendislik SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

Geomatik Mühendisliği SAY

Gerontoloji SAY

Gıda Mühendisliği SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

Güverte (Yüksekokul) SAY

Harita Mühendisliği SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

Havacılık Elektroniği SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

Hayvancılık Üretimi SAY

Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

Hemşirelik SAY

Hemşirelik Yüksekokulu SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

İç Mimarlık SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

İmalat Mühendisliği SAY

İnşaat Mühendisliği SAY

İstatistik SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

İşletme Mühendisliği SAY

Jeofizik Mühendisliği SAY

Jeoloji Mühendisliği SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

Kimya SAY

Kimya Mühendisliği SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

Kimya Öğretmenliği SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

Maden Mühendisliği SAY

Makine Mühendisliği SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

Matematik SAY

Matematik Mühendisliği SAY

Matematik Öğretmenliği SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

Matematik-Bilgisayar SAY

Mekatronik Mühendisliği SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

Meteoroloji Mühendisliği SAY

Mimarlık SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

Moleküler Biyoteknoloji SAY

Mühendislik Programları SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

Odyoloji SAY

Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

Orman Mühendisliği SAY

Ortez-Protez SAY

Otomotiv Mühendisliği SAY

Perfüzyon SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

Peyzaj Mimarlığı SAY

Pilotaj SAY

Polimer Mühendisliği SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

Su Ürünleri Mühendisliği SAY

Süt Teknolojisi SAY

Şehir ve Bölge Planlama SAY

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

Tarımsal Biyoteknoloji SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

Tarla Bitkileri SAY

Tekstil Mühendisliği SAY

Tıp Fakültesi SAY

Tıp Mühendisliği SAY

Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

Uçak Bakım ve Onarım SAY

Uçak Elektrik-Elektronik SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

Uçak Mühendisliği SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

Ulaştırma Mühendisliği SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

Uzay Mühendisliği SAY

Veterinerlik SAY

Yapay Zeka Mühendisliği SAY

Yazılım Geliştirme SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

Yazılım Mühendisliği SAY

Ziraat Mühendisliği SAY

Zootekni SAY

SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri

Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8

Coğrafya-2: %8

Felsefe Grubu: %9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri

Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Matematik: %30

DİL Puan Türü ve Bölümleri

Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için sadece Yabancı Dil testini çözmek zorundalar.

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – AYT

Yabancı Dil: %60