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Eğitim

YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? ais giriş

'YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? ais giriş' gibi sorular ve terimler üniversite sınavına girecek olan adaylar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlıyorlar. 2020 yılında başvurular 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. İşte, YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? sorularının cevabı, ais giriş ekranı ve detaylar...

02 Mart 2020 Pazartesi  13:27 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:27

Üniversite sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlıyorlar. 2020 yılında başvurular 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. İşte, YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? sorularının cevabı, ais giriş ekranı ve detaylar...

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi Giriş için buraya tıklayınız

TYT Puan Türü ve Bölümleri

TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur.

TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)

Türkçe: %33

Sosyal Bilimler: : %17

Temel Matematik: : %33

Fen Bilimleri: : %17

TYT ile Alan Bölümler

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI / BÖLÜMLERÖĞRETİM SÜRESİPUAN TÜRÜ
Acil Durum ve Afet Yönetimi2TYT
Adalet2TYT
Ağız ve Diş Sağlığı2TYT
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi2TYT
Ameliyathane Hizmetleri2TYT
Anestezi2TYT
Arıcılık2TYT
Aşçılık2TYT
Atçılık ve Antrenörlüğü2TYT
Avcılık ve Yaban Hayatı2TYT
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi2TYT
Bağcılık2TYT
Bahçe Tarımı2TYT
Bankacılık ve Sigortacılık2TYT
Basım ve Yayın Teknolojileri2TYT
Basın ve Yayıncılık2TYT
Beton Teknolojisi2TYT
Bilgi Güvenliği Teknolojisi2TYT
Bilgi Yönetimi2TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon2TYT
Bilgisayar Operatörlüğü2TYT
Bilgisayar Programcılığı2TYT
Bilgisayar Teknolojisi2TYT
Bitki Koruma2TYT
Biyokimya2TYT
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi2TYT
Boya Teknolojisi2TYT
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı2TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri2TYT
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri2TYT
Çağrı Merkezi Hizmetleri2TYT
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi2TYT
Çevre Koruma ve Kontrol2TYT
Çevre Sağlığı2TYT
Çevre Temizliği ve Denetimi2TYT
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi2TYT
Çocuk Gelişimi2TYT
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri2TYT
Deniz Brokerliği2TYT
Deniz Ulaştırma ve İşletme2TYT
Deniz ve Liman İşletmeciliği2TYT
Deri Konfeksiyon2TYT
Deri Teknolojisi2TYT
Dış Ticaret2TYT
Diş Protez Teknolojisi2TYT
Diyaliz2TYT
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi2TYT
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi2TYT
Döküm2TYT
Eczane Hizmetleri2TYT
Elektrik2TYT
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı2TYT
Elektrikli Cihaz Teknolojisi2TYT
Elektromekanik Taşıyıcılar2TYT
Elektronik Haberleşme Teknolojisi2TYT
Elektronik Teknolojisi2TYT
Elektronörofizyoloji2TYT
Emlak ve Emlak Yönetimi2TYT
Endüstri Ürünleri Tasarımı2TYT
Endüstriyel Cam ve Seramik2TYT
Endüstriyel Kalıpçılık2TYT
Endüstriyel Tavukçuluk2TYT
Enerji Tesisleri İşletmeciliği2TYT
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon2TYT
Eser Koruma2TYT
Et ve Ürünleri Teknolojisi2TYT
Ev İdaresi2TYT
Evde Hasta Bakımı2TYT
Fındık Eksperliği2TYT
Fidan Yetiştiriciliği2TYT
Fizyoterapi2TYT
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2TYT
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi2TYT
Geleneksel El Sanatları2TYT
Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu2TYT
Gemi İnşaatı2TYT
Gemi Makineleri İşletme2TYT
Geoteknik2TYT
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi2TYT
Gıda Teknolojisi2TYT
Giyim Üretim Teknolojisi2TYT
Görsel İletişim2TYT
Grafik Tasarımı2TYT
Halıcılık ve Kilimcilik2TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım2TYT
Harita ve Kadastro2TYT
Hava Lojistiği2TYT
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği2TYT
İç Mekan Tasarımı2TYT
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi2TYT
İkram Hizmetleri2TYT
İlahiyat2TYT
İlk ve Acil Yardım2TYT
İnsan Kaynakları Yönetimi2TYT
İnşaat Teknolojisi2TYT
İnternet ve Ağ Teknolojileri2TYT
İş Makineleri Operatörlüğü2TYT
İş Sağlığı ve Güvenliği2TYT
İş ve Uğraşı Terapisi2TYT
İşletme Yönetimi2TYT
Kağıt Teknolojisi2TYT
Kaynak Teknolojisi2TYT
Kimya Teknolojisi2TYT
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi2TYT
Kooperatifçilik2TYT
Kozmetik Teknolojisi2TYT
Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi2TYT
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı2TYT
Kültür Balıkçılığı2TYT
Kültürel Miras ve Turizm2TYT
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği2TYT
Laborant ve Veteriner Sağlık2TYT
Laboratuvar Teknolojisi2TYT
Lastik ve Plastik Teknolojisi2TYT
Lojistik2TYT
Maden Teknolojisi2TYT
Makine2TYT
Makine, Resim ve Konstrüksiyon2TYT
Maliye2TYT
Mantarcılık2TYT
Marina İşletme2TYT
Marina ve Yat İşletmeciliği2TYT
Marka İletişimi2TYT
Medya ve İletişim2TYT
Mekatronik2TYT
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası2TYT
Metalurji2TYT
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi2TYT
Mimari Dekoratif Sanatlar2TYT
Mimari Restorasyon2TYT
Mobil Teknolojileri2TYT
Mobilya ve Dekorasyon2TYT
Moda Tasarımı2TYT
Moda Yönetimi2TYT
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları2TYT
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği2TYT
Nükleer Tıp Teknikleri2TYT
Odyometri2TYT
Optisyenlik2TYT
Organik Tarım2TYT
Ormancılık ve Orman Ürünleri2TYT
Ortopedik Protez ve Ortez2TYT
Oto Boya ve Karoseri2TYT
Otobüs Kaptanlığı2TYT
Otomotiv Teknolojisi2TYT
Otopsi Yardımcılığı2TYT
Özel Güvenlik ve Koruma2TYT
Patoloji Laboratuvar Teknikleri2TYT
Pazarlama2TYT
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi2TYT
Perfüzyon Teknikleri2TYT
Peyzaj ve Süs Bitkileri2TYT
Podoloji2TYT
Polimer Teknolojisi2TYT
Posta Hizmetleri2TYT
Radyo ve Televizyon Programcılığı2TYT
Radyo ve Televizyon Teknolojisi2TYT
Radyoterapi2TYT
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi2TYT
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi2TYT
Raylı Sistemler İşletmeciliği2TYT
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi2TYT
Raylı Sistemler Makinistlik2TYT
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi2TYT
Reklamcılık2TYT
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri2TYT
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği2TYT
Sağlık Kurumları İşletmeciliği2TYT
Sağlık Turizmi İşletmeciliği2TYT
Sahne ve Dekor Tasarımı2TYT
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi2TYT
Seracılık2TYT
Seramik ve Cam2TYT
Seramik, Cam ve Çinicilik2TYT
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği2TYT
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri2TYT
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik2TYT
Sondaj Teknolojisi2TYT
Sosyal Güvenlik2TYT
Sosyal Hizmetler2TYT
Spor Yönetimi2TYT
Su Altı Teknolojisi2TYT
Sulama Teknolojisi2TYT
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği2TYT
Süt ve Besi Hayvancılığı2TYT
Süt ve Ürünleri Teknolojisi2TYT
Şarap Üretim Teknolojisi2TYT
Tahribatsız Muayene2TYT
Tapu ve Kadastro2TYT
Tarım2TYT
Tarım Makineleri2TYT
Tarımsal İşletmecilik2TYT
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi2TYT
Tarla Bitkileri2TYT
Tekstil Teknolojisi2TYT
Tekstil ve Halı Makineleri2TYT
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik2TYT
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2TYT
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri2TYT
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama2TYT
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler2TYT
Tohumculuk2TYT
Turist Rehberliği2TYT
Turizm Animasyonu2TYT
Turizm ve Otel İşletmeciliği2TYT
Turizm ve Seyahat Hizmetleri2TYT
Uçak Teknolojisi2TYT
Uçuş Harekat Yöneticiliği2TYT
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri2TYT
Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)2TYT
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik2TYT
Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik2TYT
Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik2TYT
Üretimde Kalite Kontrol2TYT
Web Tasarımı ve Kodlama2TYT
Yağ Endüstrisi2TYT
Yapı Denetimi2TYT
Yapı Ressamlığı2TYT
Yapı Tesisat Teknolojisi2TYT
Yapı Yalıtım Teknolojisi2TYT
Yaşlı Bakımı2TYT
Yat İşletme ve Yönetimi2TYT
Yat Kaptanlığı2TYT
Yerel Yönetimler2TYT
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi2TYT

AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri

SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri

Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.

Sayısal Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sayısal Test Ağırlıkları – AYT

Matematik: %30

Fizik: %10

Kimya: %10

Biyoloji: %10

Sayısal Bölümler ve Meslekler

NOT: Bu liste YÖK tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Sayısal öğrencileri bu listeden tercih edebileceği bölümleri öğrenebilirler. Ayrıca bölümlerin üzerine tıklayarak taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.

BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY

Adli Bilimler SAY

Adli Bilişim Mühendisliği SAY

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY

Aktüerya SAY

Aktüerya Bilimleri SAY

Astronomi ve Astrofizik SAY

Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY

Bahçe Bitkileri SAY

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY

Basım Teknolojileri SAY

Beslenme ve Diyetetik SAY

Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY

Bilgisayar Bilimleri SAY

Bilgisayar Mühendisliği SAY

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY

Bilgisayar-Enformatik SAY

Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY

Bitki Koruma SAY

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY

Biyoenformatik ve Genetik SAY

Biyokimya SAY

Biyoloji SAY

Biyoloji Öğretmenliği SAY

Biyomedikal Mühendisliği SAY

Biyomühendislik SAY

Biyosistem Mühendisliği SAY

Biyoteknoloji SAY

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY

Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY

Çevre Mühendisliği SAY

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY

Deri Mühendisliği SAY

Dijital Oyun Tasarımı SAY

Dil ve Konuşma Terapisi SAY

Diş Hekimliği SAY

Ebelik SAY

Eczacılık SAY

Elektrik Mühendisliği SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik Mühendisliği SAY

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY

Endüstri Mühendisliği SAY

Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY

Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY

Endüstriyel Tasarım SAY

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY

Ergoterapi SAY

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY

Fizik SAY

Fizik Mühendisliği SAY

Fizik Öğretmenliği SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY

Fotonik SAY

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY

Gemi ve Yat Tasarımı SAY

Genetik ve Biyomühendislik SAY

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY

Geomatik Mühendisliği SAY

Gerontoloji SAY

Gıda Mühendisliği SAY

Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY

Güverte (Yüksekokul) SAY

Harita Mühendisliği SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY

Havacılık Elektroniği SAY

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY

Hayvancılık Üretimi SAY

Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY

Hemşirelik SAY

Hemşirelik Yüksekokulu SAY

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY

Hidrojeoloji Mühendisliği SAY

İç Mimarlık SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY

İmalat Mühendisliği SAY

İnşaat Mühendisliği SAY

İstatistik SAY

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY

İşletme Mühendisliği SAY

Jeofizik Mühendisliği SAY

Jeoloji Mühendisliği SAY

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY

Kimya SAY

Kimya Mühendisliği SAY

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY

Kimya Öğretmenliği SAY

Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY

Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY

Lif ve Polimer Mühendisliği SAY

Maden Mühendisliği SAY

Makine Mühendisliği SAY

Makine ve İmalat Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY

Matematik SAY

Matematik Mühendisliği SAY

Matematik Öğretmenliği SAY

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY

Matematik-Bilgisayar SAY

Mekatronik Mühendisliği SAY

Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY

Meteoroloji Mühendisliği SAY

Mimarlık SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY

Moleküler Biyoteknoloji SAY

Mühendislik Programları SAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY

Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY

Nanoteknoloji Mühendisliği SAY

Nükleer Enerji Mühendisliği SAY

Odyoloji SAY

Optik ve Akustik Mühendisliği SAY

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY

Orman Mühendisliği SAY

Ortez-Protez SAY

Otomotiv Mühendisliği SAY

Perfüzyon SAY

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY

Peyzaj Mimarlığı SAY

Pilotaj SAY

Polimer Mühendisliği SAY

Raylı Sistemler Mühendisliği SAY

Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY

Su Ürünleri Mühendisliği SAY

Süt Teknolojisi SAY

Şehir ve Bölge Planlama SAY

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY

Tarımsal Biyoteknoloji SAY

Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY

Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY

Tarla Bitkileri SAY

Tekstil Mühendisliği SAY

Tıp Fakültesi SAY

Tıp Mühendisliği SAY

Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY

Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY

Uçak Bakım ve Onarım SAY

Uçak Elektrik-Elektronik SAY

Uçak Gövde-Motor Bakım SAY

Uçak Mühendisliği SAY

Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY

Ulaştırma Mühendisliği SAY

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY

Uzay Mühendisliği SAY

Veterinerlik SAY

Yapay Zeka Mühendisliği SAY

Yazılım Geliştirme SAY

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY

Yazılım Mühendisliği SAY

Ziraat Mühendisliği SAY

Zootekni SAY

SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri

Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.

Sözel Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Sözel Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Sosyal Bilimler – 2

Tarih-2: %8

Coğrafya-2: %8

Felsefe Grubu: %9

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5

EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri

Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT

Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1

Türk Dili ve Edebiyatı: %18

Tarih-1: %7

Coğrafya-1 %5

Matematik: %30

DİL Puan Türü ve Bölümleri

Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için sadece Yabancı Dil testini çözmek zorundalar.

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT

Türkçe: %13

Sosyal Bilimler: %7

Temel Matematik: %13

Fen Bilimleri: %7

Yabancı Dil Test Ağırlıkları – AYT

Yabancı Dil: %60

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