YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? ais giriş

Üniversite sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini tamamlıyorlar. 2020 yılında başvurular 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak. İşte, YKS ile alan bölümler hangileri 2020? YKS (TYT-AYT) puan türleri ve bölümleri nelerdir? sorularının cevabı, ais giriş ekranı ve detaylar...
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TYT Puan Türü ve Bölümleri
TYT sınavı Temel Yeterlilik Testi olup, üniversiteye geçiş sisteminin 1.oturum sınavıdır. Bu sınavda sadece 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri ve 20 Sosyal Bilimleri sorusu karşımıza çıkıyor. Bu sınava herkesin girmesi zorunludur.
TYT Test Ağırlıkları (Sadece TYT Sınavına Girecekler için Geçerlidir)
Türkçe: %33
Sosyal Bilimler: : %17
Temel Matematik: : %33
Fen Bilimleri: : %17
TYT ile Alan Bölümler
|YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI / BÖLÜMLER
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|PUAN TÜRÜ
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|2
|TYT
|Adalet
|2
|TYT
|Ağız ve Diş Sağlığı
|2
|TYT
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|2
|TYT
|Ameliyathane Hizmetleri
|2
|TYT
|Anestezi
|2
|TYT
|Arıcılık
|2
|TYT
|Aşçılık
|2
|TYT
|Atçılık ve Antrenörlüğü
|2
|TYT
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|2
|TYT
|Ayakkabı Tasarım ve Üretimi
|2
|TYT
|Bağcılık
|2
|TYT
|Bahçe Tarımı
|2
|TYT
|Bankacılık ve Sigortacılık
|2
|TYT
|Basım ve Yayın Teknolojileri
|2
|TYT
|Basın ve Yayıncılık
|2
|TYT
|Beton Teknolojisi
|2
|TYT
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
|2
|TYT
|Bilgi Yönetimi
|2
|TYT
|Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
|2
|TYT
|Bilgisayar Operatörlüğü
|2
|TYT
|Bilgisayar Programcılığı
|2
|TYT
|Bilgisayar Teknolojisi
|2
|TYT
|Bitki Koruma
|2
|TYT
|Biyokimya
|2
|TYT
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|Boya Teknolojisi
|2
|TYT
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|2
|TYT
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
|2
|TYT
|Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri
|2
|TYT
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
|2
|TYT
|Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi
|2
|TYT
|Çevre Koruma ve Kontrol
|2
|TYT
|Çevre Sağlığı
|2
|TYT
|Çevre Temizliği ve Denetimi
|2
|TYT
|Çim Alan Tesisi ve Yönetimi
|2
|TYT
|Çocuk Gelişimi
|2
|TYT
|Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
|2
|TYT
|Deniz Brokerliği
|2
|TYT
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
|2
|TYT
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
|2
|TYT
|Deri Konfeksiyon
|2
|TYT
|Deri Teknolojisi
|2
|TYT
|Dış Ticaret
|2
|TYT
|Diş Protez Teknolojisi
|2
|TYT
|Diyaliz
|2
|TYT
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|2
|TYT
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|Döküm
|2
|TYT
|Eczane Hizmetleri
|2
|TYT
|Elektrik
|2
|TYT
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
|2
|TYT
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi
|2
|TYT
|Elektromekanik Taşıyıcılar
|2
|TYT
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|2
|TYT
|Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|Elektronörofizyoloji
|2
|TYT
|Emlak ve Emlak Yönetimi
|2
|TYT
|Endüstri Ürünleri Tasarımı
|2
|TYT
|Endüstriyel Cam ve Seramik
|2
|TYT
|Endüstriyel Kalıpçılık
|2
|TYT
|Endüstriyel Tavukçuluk
|2
|TYT
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği
|2
|TYT
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|2
|TYT
|Eser Koruma
|2
|TYT
|Et ve Ürünleri Teknolojisi
|2
|TYT
|Ev İdaresi
|2
|TYT
|Evde Hasta Bakımı
|2
|TYT
|Fındık Eksperliği
|2
|TYT
|Fidan Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|Fizyoterapi
|2
|TYT
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
|2
|TYT
|Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
|2
|TYT
|Geleneksel El Sanatları
|2
|TYT
|Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu
|2
|TYT
|Gemi İnşaatı
|2
|TYT
|Gemi Makineleri İşletme
|2
|TYT
|Geoteknik
|2
|TYT
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|2
|TYT
|Gıda Teknolojisi
|2
|TYT
|Giyim Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|Görsel İletişim
|2
|TYT
|Grafik Tasarımı
|2
|TYT
|Halıcılık ve Kilimcilik
|2
|TYT
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|2
|TYT
|Harita ve Kadastro
|2
|TYT
|Hava Lojistiği
|2
|TYT
|Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
|2
|TYT
|İç Mekan Tasarımı
|2
|TYT
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|2
|TYT
|İkram Hizmetleri
|2
|TYT
|İlahiyat
|2
|TYT
|İlk ve Acil Yardım
|2
|TYT
|İnsan Kaynakları Yönetimi
|2
|TYT
|İnşaat Teknolojisi
|2
|TYT
|İnternet ve Ağ Teknolojileri
|2
|TYT
|İş Makineleri Operatörlüğü
|2
|TYT
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|2
|TYT
|İş ve Uğraşı Terapisi
|2
|TYT
|İşletme Yönetimi
|2
|TYT
|Kağıt Teknolojisi
|2
|TYT
|Kaynak Teknolojisi
|2
|TYT
|Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|2
|TYT
|Kooperatifçilik
|2
|TYT
|Kozmetik Teknolojisi
|2
|TYT
|Kuruyemiş Üretimi ve Teknolojisi
|2
|TYT
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|2
|TYT
|Kültür Balıkçılığı
|2
|TYT
|Kültürel Miras ve Turizm
|2
|TYT
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|2
|TYT
|Laboratuvar Teknolojisi
|2
|TYT
|Lastik ve Plastik Teknolojisi
|2
|TYT
|Lojistik
|2
|TYT
|Maden Teknolojisi
|2
|TYT
|Makine
|2
|TYT
|Makine, Resim ve Konstrüksiyon
|2
|TYT
|Maliye
|2
|TYT
|Mantarcılık
|2
|TYT
|Marina İşletme
|2
|TYT
|Marina ve Yat İşletmeciliği
|2
|TYT
|Marka İletişimi
|2
|TYT
|Medya ve İletişim
|2
|TYT
|Mekatronik
|2
|TYT
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
|2
|TYT
|Metalurji
|2
|TYT
|Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
|2
|TYT
|Mimari Dekoratif Sanatlar
|2
|TYT
|Mimari Restorasyon
|2
|TYT
|Mobil Teknolojileri
|2
|TYT
|Mobilya ve Dekorasyon
|2
|TYT
|Moda Tasarımı
|2
|TYT
|Moda Yönetimi
|2
|TYT
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|2
|TYT
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
|2
|TYT
|Nükleer Tıp Teknikleri
|2
|TYT
|Odyometri
|2
|TYT
|Optisyenlik
|2
|TYT
|Organik Tarım
|2
|TYT
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|2
|TYT
|Ortopedik Protez ve Ortez
|2
|TYT
|Oto Boya ve Karoseri
|2
|TYT
|Otobüs Kaptanlığı
|2
|TYT
|Otomotiv Teknolojisi
|2
|TYT
|Otopsi Yardımcılığı
|2
|TYT
|Özel Güvenlik ve Koruma
|2
|TYT
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|Pazarlama
|2
|TYT
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
|2
|TYT
|Perfüzyon Teknikleri
|2
|TYT
|Peyzaj ve Süs Bitkileri
|2
|TYT
|Podoloji
|2
|TYT
|Polimer Teknolojisi
|2
|TYT
|Posta Hizmetleri
|2
|TYT
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
|2
|TYT
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|2
|TYT
|Radyoterapi
|2
|TYT
|Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi
|2
|TYT
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
|2
|TYT
|Raylı Sistemler İşletmeciliği
|2
|TYT
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
|2
|TYT
|Raylı Sistemler Makinistlik
|2
|TYT
|Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
|2
|TYT
|Reklamcılık
|2
|TYT
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
|2
|TYT
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
|2
|TYT
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|2
|TYT
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği
|2
|TYT
|Sahne ve Dekor Tasarımı
|2
|TYT
|Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
|2
|TYT
|Seracılık
|2
|TYT
|Seramik ve Cam
|2
|TYT
|Seramik, Cam ve Çinicilik
|2
|TYT
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|2
|TYT
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
|2
|TYT
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|2
|TYT
|Sondaj Teknolojisi
|2
|TYT
|Sosyal Güvenlik
|2
|TYT
|Sosyal Hizmetler
|2
|TYT
|Spor Yönetimi
|2
|TYT
|Su Altı Teknolojisi
|2
|TYT
|Sulama Teknolojisi
|2
|TYT
|Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|2
|TYT
|Süt ve Besi Hayvancılığı
|2
|TYT
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
|2
|TYT
|Şarap Üretim Teknolojisi
|2
|TYT
|Tahribatsız Muayene
|2
|TYT
|Tapu ve Kadastro
|2
|TYT
|Tarım
|2
|TYT
|Tarım Makineleri
|2
|TYT
|Tarımsal İşletmecilik
|2
|TYT
|Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
|2
|TYT
|Tarla Bitkileri
|2
|TYT
|Tekstil Teknolojisi
|2
|TYT
|Tekstil ve Halı Makineleri
|2
|TYT
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|2
|TYT
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|2
|TYT
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|2
|TYT
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|2
|TYT
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|2
|TYT
|Tohumculuk
|2
|TYT
|Turist Rehberliği
|2
|TYT
|Turizm Animasyonu
|2
|TYT
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|2
|TYT
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|2
|TYT
|Uçak Teknolojisi
|2
|TYT
|Uçuş Harekat Yöneticiliği
|2
|TYT
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
|2
|TYT
|Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)
|2
|TYT
|Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
|2
|TYT
|Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik
|2
|TYT
|Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik
|2
|TYT
|Üretimde Kalite Kontrol
|2
|TYT
|Web Tasarımı ve Kodlama
|2
|TYT
|Yağ Endüstrisi
|2
|TYT
|Yapı Denetimi
|2
|TYT
|Yapı Ressamlığı
|2
|TYT
|Yapı Tesisat Teknolojisi
|2
|TYT
|Yapı Yalıtım Teknolojisi
|2
|TYT
|Yaşlı Bakımı
|2
|TYT
|Yat İşletme ve Yönetimi
|2
|TYT
|Yat Kaptanlığı
|2
|TYT
|Yerel Yönetimler
|2
|TYT
|Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
|2
|TYT
AYT – YKS Puan Türleri ve Bölümleri
SAYISAL Puan Türü ve Bölümleri
Sayısal öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Fen Bilimleri ve Matematik testlerini çözmek zorundalar.
Sayısal Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sayısal Test Ağırlıkları – AYT
Matematik: %30
Fizik: %10
Kimya: %10
Biyoloji: %10
Sayısal Bölümler ve Meslekler
NOT: Bu liste YÖK tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanmıştır. Sayısal öğrencileri bu listeden tercih edebileceği bölümleri öğrenebilirler. Ayrıca bölümlerin üzerine tıklayarak taban puanları ve sıralamalarını öğrenebilirsiniz.
BÖLÜMÜN ADI PUAN TÜRÜ
Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY
Adli Bilimler SAY
Adli Bilişim Mühendisliği SAY
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY
Aktüerya SAY
Aktüerya Bilimleri SAY
Astronomi ve Astrofizik SAY
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY
Bahçe Bitkileri SAY
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması SAY
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY
Basım Teknolojileri SAY
Beslenme ve Diyetetik SAY
Bilgi Güvenliği Teknolojisi SAY
Bilgisayar Bilimleri SAY
Bilgisayar Mühendisliği SAY
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) SAY
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği SAY
Bilgisayar-Enformatik SAY
Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY
Bitki Koruma SAY
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY
Biyoenformatik ve Genetik SAY
Biyokimya SAY
Biyoloji SAY
Biyoloji Öğretmenliği SAY
Biyomedikal Mühendisliği SAY
Biyomühendislik SAY
Biyosistem Mühendisliği SAY
Biyoteknoloji SAY
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji SAY
Cevher Hazırlama Mühendisliği SAY
Çevre Mühendisliği SAY
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY
Deri Mühendisliği SAY
Dijital Oyun Tasarımı SAY
Dil ve Konuşma Terapisi SAY
Diş Hekimliği SAY
Ebelik SAY
Eczacılık SAY
Elektrik Mühendisliği SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik Mühendisliği SAY
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY
Endüstri Mühendisliği SAY
Endüstri Ürünleri Tasarımı SAY
Endüstri ve Sistem Mühendisliği SAY
Endüstriyel Tasarım SAY
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY
Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY
Ergoterapi SAY
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY
Fizik SAY
Fizik Mühendisliği SAY
Fizik Öğretmenliği SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY
Fotonik SAY
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği SAY
Gemi ve Yat Tasarımı SAY
Genetik ve Biyomühendislik SAY
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları SAY
Geomatik Mühendisliği SAY
Gerontoloji SAY
Gıda Mühendisliği SAY
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) SAY
Güverte (Yüksekokul) SAY
Harita Mühendisliği SAY
Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY
Havacılık Elektroniği SAY
Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY
Hayvancılık Üretimi SAY
Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri SAY
Hemşirelik SAY
Hemşirelik Yüksekokulu SAY
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri SAY
Hidrojeoloji Mühendisliği SAY
İç Mimarlık SAY
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY
İmalat Mühendisliği SAY
İnşaat Mühendisliği SAY
İstatistik SAY
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY
İşletme Mühendisliği SAY
Jeofizik Mühendisliği SAY
Jeoloji Mühendisliği SAY
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği SAY
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY
Kimya SAY
Kimya Mühendisliği SAY
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya SAY
Kimya Öğretmenliği SAY
Kimya ve Süreç Mühendisliği SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği SAY
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY
Lif ve Polimer Mühendisliği SAY
Maden Mühendisliği SAY
Makine Mühendisliği SAY
Makine ve İmalat Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği SAY
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri SAY
Matematik SAY
Matematik Mühendisliği SAY
Matematik Öğretmenliği SAY
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY
Matematik-Bilgisayar SAY
Mekatronik Mühendisliği SAY
Mekatronik Sistemler Mühendisliği SAY
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY
Meteoroloji Mühendisliği SAY
Mimarlık SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY
Moleküler Biyoteknoloji SAY
Mühendislik Programları SAY
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları SAY
Nanobilim ve Nanoteknoloji SAY
Nanoteknoloji Mühendisliği SAY
Nükleer Enerji Mühendisliği SAY
Odyoloji SAY
Optik ve Akustik Mühendisliği SAY
Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY
Orman Mühendisliği SAY
Ortez-Protez SAY
Otomotiv Mühendisliği SAY
Perfüzyon SAY
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği SAY
Peyzaj Mimarlığı SAY
Pilotaj SAY
Polimer Mühendisliği SAY
Raylı Sistemler Mühendisliği SAY
Su Bilimleri ve Mühendisliği SAY
Su Ürünleri Mühendisliği SAY
Süt Teknolojisi SAY
Şehir ve Bölge Planlama SAY
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY
Tarımsal Biyoteknoloji SAY
Tarımsal Genetik Mühendisliği SAY
Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY
Tarla Bitkileri SAY
Tekstil Mühendisliği SAY
Tıp Fakültesi SAY
Tıp Mühendisliği SAY
Tohum Bilimi ve Teknolojisi SAY
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY
Tütün Eksperliği (Yüksekokul) SAY
Uçak Bakım ve Onarım SAY
Uçak Elektrik-Elektronik SAY
Uçak Gövde-Motor Bakım SAY
Uçak Mühendisliği SAY
Uçak ve Uzay Mühendisliği SAY
Ulaştırma Mühendisliği SAY
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY
Uzay Mühendisliği SAY
Veterinerlik SAY
Yapay Zeka Mühendisliği SAY
Yazılım Geliştirme SAY
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY
Yazılım Mühendisliği SAY
Ziraat Mühendisliği SAY
Zootekni SAY
SÖZEL Puan Türü ve Bölümleri
Sözel öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Türk Dili Edebiyatı+Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerini çözmek zorundalar.
Sözel Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sözel Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Sosyal Bilimler – 2
Tarih-2: %8
Coğrafya-2: %8
Felsefe Grubu: %9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5
EŞİT AĞIRLIK Puan Türü ve Bölümleri
Eşit Ağırlık öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için ise Matematik ve Sosyal Bilimler-1+Türk Dili Edebiyatı testlerini çözmek zorundalar.
Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Eşit Ağırlık Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Matematik: %30
DİL Puan Türü ve Bölümleri
Yabancı Dil öğrencileri ilk oturum TYT sınavı, alan sınavları için sadece Yabancı Dil testini çözmek zorundalar.
Yabancı Dil Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Yabancı Dil Test Ağırlıkları – AYT
Yabancı Dil: %60