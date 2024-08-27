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Eğitim

YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA27 Ağustos 2024 Salı 14:43 - Güncelleme:
YKS Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14-19 Ağustos'ta tercihleri alınan 2024-YKS Kılavuzu uyarınca spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 2-6 Eylül 2024 arasında başvurmaları gerekiyor.

  • 2024 YKS
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