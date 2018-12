YKS ne zaman 2019 YKS AYT TYT soruları konuları hesaplaması nasıl olacak? AYT konuları neler? TYT puan hesaplaması nasıl? Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar 2019 YKS sınavına odaklandı. ÖSYM son dakika YKS sınav tarihleri belli oldu. YKS konuları nelerden oluşacak? Sınavlara şimdiden çalışmaya başlayan öğrenciler YKS sınav tarihlerine odaklandı.2019 yılına girmeye çok az bir zaman kala, hayal ettikleri üniversiteler için çalışmalarını sürdüren öğrenciler, hazırlıklarını tam anlamıyla tamamlamak amacıyla, ÖSYM tarafından paylaşılan sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2019 AYT ve TYT tarihleri! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi ilan edildi. Buna göre, 15-16 Haziran 2019'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları, 12 Şubat-6 Mart 2019'da alınacak, sonuçlar 18 Temmuz 2019'da açıklanacak. ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.İşte YKS AYT TYT 2019 sınavıyla alakalı son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

2019 YKS NE ZAMAN?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019 YKS) başvuru ve sınav oturum tarihleri belli oldu. Buna göre 2019 YKS TYT 1. Oturum 15 Haziran 2019 tarihinde, AYT 2. Oturum ve YDT 3. Oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olup sonuçlar 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Başvurular ise 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak olup geç başvuru tarihi 19 Mart 2019 olarak belirlendi.

2019 YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

2019 Üniversite sınavı uygulandıktan sonra, üniversite adayları sonuç arayışa geçecek. ÖSYM tarafından duyurulacak olan 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2019 YKS konuları neler? MEB’den adaylara YKS için tüyo

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk defa kamuoyuyla üniversite sınavlarıyla ilgili konu ve kazanımları paylaştı. 2019 yılı Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde (YDT) dersler bazında sorulacak sorulara ait konu, kazanım ve açıklamalar MEB’in Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Her yıl gerçekleştirilen ve ÖSYM Başkanlığı ile paylaşılan ‘Yükseköğretime Geçiş Sınavları'na (YKS) Esas Konu, Kazanım ve Açıklamalar’ Bakanlığımız tarafından ilk kez öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve kamuoyuyla paylaşıldı. Bu paylaşımla 2019 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yükseköğretime geçiş sınavlarına girecek öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgarîye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda planlamalarına katkı sağlanması amaçlandı.”

DERS DERS VE YIL YIL AÇIKLAMA YAPILDI

Ortak derslere ait kazanım ve açıklamalar metninde; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Mantık, Sosyoloji ve Psikoloji derslerinin 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf kazanım ve açıklamalarına yer verildi. Yabancı dil konusunda ise, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Rusça’yla ilgili konular yer aldı.

HER PUAN TÜRÜNDE ETKİLİ

Soru sayılarının azalmasıyla her bir testin puanlara olan etkisi de artmış oldu. Ancak her puan türünde bir adayı geçmişte olduğu gibi yine matematik ön sıralara taşıyacak. Matematiğin her puan türüne etkisi olacak. Bir matematik sorusu TYT puanını 3.47; sayısalı 1.45; sözeli 1.28; eşit ağırlığı 1.33 ve dili 1.68 yükseltti. Diğer bir deyişle matematiğin Sayısal (SAY) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puan türlerinin hesaplanmasında yüzde 50, Sözel (SOZ) puan türünün hesaplanmasında ise yüzde 20 etkili olacak. Yani doğru bir tek matematik sorusu bile adaylarının sırlamasını yüzlerce öne itebilecek.

İlk kez bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adaylar hazırlığa başladı. İki oturumdan oluşacak YKS bu yıl 15-16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınavın ilk aşaması olana Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi, ikinci aşama olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi ise 16 Haziran Pazar günü düzenlenecek. TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler, 20 de fen bilimleri olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav 135 dakika sürecek. AYT'de ise toplam 160 soru yer alacak.

TYT'NİN KATKISI YÜZDE 40

AYT puanın hesaplanabilmesi için adayların sınavın ilk oturumu olan TYT'den en az 150 puan alması gerekiyor. TYT'den 150-180 puan alanlar, iki yıllık önlisans programına başvurabilecek; 180 ve üzeri alanların lisans seçme hakkı olacak. TYT'nin katkısı yüzde 40. TYT'de 150 barajını geçmek için yüzlerce kombinasyon var. Toplam 15 netle bile bu baraj aşılabilir. TYT'de adayların muhakeme ve analiz yetenekleri ile okuma, anlama, kavrama ve dil hâkimiyeti ile temel matematiksel ilişkilerden yararlanmanın ölçülmesi amaçlanıyor. TYT'de tek bir soru bile adaylar için altın değerinde olacak. Çünkü TYT'de 160 yerine 120 sorulacak. Soru sayısının az olmazı ve 2 milyondan fazla adayın katılması TYT'yi avantaja dönüştürebilir. Sınavda tek bir doğru soru bile adayları binlerce sıra öne çekebilecek.

YKS'DE BARAJ PUANI NE KADAR?

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

TYT'den en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerle ndirmeye alınacaktır. Adayların, testler den her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanla rının hesaplanmasında şu yol izlenecek

* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak.

* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1 C'de ki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacak. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacak.

* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacak. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe test lerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacak.

* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1 E 'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacak. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmekte ( Tablo 1 D ). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacak. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının yüzde 20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacak.

* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklar. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacak. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacak. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklar.

YKS NEDİR?

Yüksek öğretim Kurumları Sınavı ismi verilen ve YKS diye tanımlanan yeni model, eski Mart ayında yapılan Yükseöğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Haziran ayında 5 ayrı oturumda oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) birleştirilmesinden oluşuyor.

YKS NASIL YAPILACAK?

Büyük heyecan içerisinde bu tarihe kilitlenen adaylar iki ayrı günde iki ayrı oturuma katılacaklar. İlk oturumun ismi Temel Yeterlilik Testi (TYT) olacak. Katılım tüm adaylar için zorunlu olacak. İkinci oturum ise 4 yıllık lisans bölümleri için ölçme ve yerleştirme sınavı olacak. Dil öğrencileri tüm öğrenciler gibi cumartesi günü TYT'ye girecek. İkinci gün sabah değil öğleden sonra yapılacak dil testi oturumuna katılmaları yeterli olacak. Ancak şansını hem dil hem diğer puan türlerinde denemek isteyen aday pazar günü 2 sınava birden girmek zorunda kalacak.

Geçen yıl adayların cumartesi günü sabah gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alındı. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için, adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacak, bütün adaylar için fırsat eşitliği sundu.

Lisans programlarına geçiş için aranan 180 baraj puanı, adayın birinci oturumla birlikte ikinci oturumdaki performansının da dikkate alınmasıyla hesaplanacak. Buna göre, lisans programlarına geçiş için, adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının yüzde 40'ı ve öğleden sonraki oturumdaki puanının yüzde 60'ının toplamının 180 ve üzeri olması gerekecek.

Yükseköğretim kurumlarına geçiş için TYT'den 150 baraj puanının aranmasına devam edilecek.

Adaylar, 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabildiler.

Adaylar, cumartesi günü ikinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde Türk dili ve edebiyatından 24, Tarih-1'de 10, Coğrafya-1'de ise 6 olmak üzere toplam 40 soru, matematikte 40 soru cevaplandırdılar.

Sosyal Bilimler-2 testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan (mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, din kültürü ve ahlak bilgisinden 6 soru olmak üzere toplam 40 soru adaylara yöneltildi.

Adaylar, Fen Bilimleri Testi'nde fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden 13 olmak üzere 40 soru çözdüler.

Pazar günü yapılacak yabancı dil testinde ise adaylara 80 soru yöneltildi.

YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?

1.Oturum girilmesi zorunlu olup;

40 Türkçe,

40 Matematik,

20 Sosyal Bilimler,

20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.

2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;

1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,

2.Test Matematik Toplam 40 Soru,

3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,

4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.

3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.

GEÇEN SENE TYT KONULARI NELERDİ?

YGS’de son 8 yılda çıkan soruların konular aşağıda yer alıyor. TYT’ye hazırlanan adaylara fikir verebilecek olan bu konular şöyle: