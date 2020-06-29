YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! İşte 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih

29 Haziran 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 16:38

YKS sınavların tamamlanmasının ardından gözler 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi için heyecan dorukta. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler, YKS ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM, sınav takviminde YKS'nin açıklanacağı tarihini duyurdu. İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS'nin açıklanacağı tarih.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 28 Temmuz Salı günü olarak belirlendi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih işlemleri, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılacak. ÖSYM detaylı bilgiyi resmi internet sitesi üzerinden yayımlayacak.

YKS BARAJ PUANI DÜŞÜRÜLDÜ

Üniversite sınavı sonrası tercih yapabilmek için öğrencilerin belirlenen baraj puanını aşması gerekiyordu. Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yıl ile sınırlı olmak kaydıyla baraj puanının Temel Yeterlilik Testinde 150, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testinde 170 olarak değiştirildiği açıklandı.

TYT SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için geçen yıl verilen 135 dakikalık sürenin, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldığını belirtti.

YKS (TYT, AYT VE YDT) BARAJ PUAN KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS sınavında yeterli puanı alan öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında tercihlerini yapabilecek. ÖSYM, YKS tercihleri için henüz bir tarih açıklamadı.