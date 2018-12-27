YKS nedir 2019 sınav tarihi ne zaman Üniversite sınavı YKS başvuruları ne zaman nasıl yapılacak

YKS nedir 2019 sınav tarihi ne zaman? Üniversite sınavı YKS TYT AYT başvuruları ne zaman nasıl yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. Milyonlanca vatandaşın merak ettiği Üniveristeye girişte uygulanacak olan 2019 YKS sınavının ne zaman ve nasıl olacağı, neler içerdiği, baraj puanın ve kaç soru sorulacağı ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Üniversiteye girişte uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2019'da ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yoğun ders ve deneme sınavı temposu ile YKS'ye hazırlanan üniversiteli adayları, bir yandan da 2019 YKS'nin düzenleneceği tarihi öğrenmek istiyor. 2019 YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarının yapılacağı tarih henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, üniversiteye girmek isteyen gençlerin merak ettiği ve araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. 2019 YKS'ye katılım sağlayacak adaylar, yeni yıla kısa bir süre kala, 2019 YKS tarihi hakkında araştırmalarına hız verdi. Üniversite sınavı YKS TYT AYT 2019 sınav tarihleri son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2019 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 15 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 16 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları 12 Şubat-6 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi ise 19 Mart olarak belirlendi. YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak.

Artık yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecekler. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. 1.Oturum Temel Yeterlilik Testi TYT, 2.oturum Alan Yeterlilik Testi AYT ve 3.oturum ise Yabancı Dil Testi YDT olarak geçmektedir. 1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alırsanız 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyorsunuz.

YKS sınavının 1.oturumu genel olarak etkisi %40, 2. ve 3.oturum ise %60 olarak belirlenmiştir.



YKS BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?



Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.





ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.



SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?



TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.



Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.



YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

Öncelikle YKS sınavına geçmeden önce sınava yeni bir gelen kuraldan bahsedelim. TYT puanınızın hesaplanabilmesi için Türkçe veya Matematik testlerinden en az birinden 0.5 NET yapmanız gerekiyor. Aynı kural AYT ve YDT için de geçerli, çözeceğiniz testlerden en az birinden 0.5 net yapmanız gerekecek.



Örnek verecek olursak bir öğrenci TYT sınavında matematik testinden 1 net ve Türkçe testinden -1 net yaparsa puanı hesaplanır. Türkçe testinden 0.5 net yaptı ve matematikten -5 net yaptı, puanı yine hesaplanır. Bu testlerin en az birinden 0.5 net yaparsa puanı hesaplanacaktır. Fakat mesela öğrenci 2 testten de 0 net yaptı diyelim puanı hesaplanmaz. AYT sınavında ise öğrenci istediği bölümün puan türünde ki testlerinin en az birinden 0.5 yapması gerekiyor. YDT sınavında ise 0.5 net veya üstü yaparsa öğrencinin puanı hesaplanır.

Öncelikle TYT sınavından 150’den yüksek puan alırsanız Önlisans yani 2 yıllık fakültelerine girebiliyorsunuz.



Yine TYT’den 150’den yüksek puan almak koşulu ile, adayın TYT puanı ile sınavın AYT ve YDT testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin 180 puan olması gerekmektedir. 180 puana ulaşan adaylar Lisans yani 4 yıllık fakültelere ve yüksekokullara girebilecekler.



TYT sınavından 200’den yüksek puan alırsanız bu puanı seneye kullanabiliyorsanız. Nedir bu seneye kullanmak diyorsanız yani seneye sınava girmek istiyorsanız bu puanı kullanabiliyor ve bir daha TYT sınavına girmenize gerek kalmıyor.

YKS’de Hangi Dersler Var? Kaç Soru Çıkacak?



1.Oturum girilmesi zorunlu olup;



40 Türkçe,

40 Matematik,

20 Sosyal Bilimler,

20 Fen Bilimleri şeklinde olacak.



2. Oturum tek bir kitapçıktan oluşacak olup;



1.Test Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Toplam 40 Soru,

2.Test Matematik Toplam 40 Soru,

3.Test Fen Bilimleri Toplam 40 Soru,

4.Test Sosyal Bilimler 2 Toplam 40 Soru şeklinde olacak.



3. Oturum ise 80 Yabancı Dil sorusundan oluşmaktadır.

YKS BİRİNCİ OTURUM



40 adet Türkçe ve 40 adet Temel Matematik sorularından oluşan Temel Yeterlilik Testi, Cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleştirilecektir. Bu sınavın sonucu adayların Temel Yeterlilik Testi Puanını (TYT-Puanı) belirleyecektir.



Türkçe ve Temel Matematik testlerinin, Temel Yeterlilik Testi Puanının oluşmasına etkisi eşittir. Yani Temel Yeterlilik Testi Puanında, Türkçe testinin ağırlığı %50, Temel Matematik testinin ağırlığı %50'dir.



YKS İKİNCİ OTURUM



İkinci oturumda Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır.



Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda, 40 adet Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, 40 adet Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya 2, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi), 40 adet Matematik ve 40 adet Fen Bilimleri sorularından oluşmak üzere dört test yer alacak.







‘BU SORULARLA MÜFREDATIN TAMAMI KAPSANAMAZ’



Eğitimci Onur Soğuk, yeni sistemde öğrencilerin öğleden önce Türkçe ve Matematik’ten 40’ar soru çözeceğini, temel yeterliliğin Türkçe ve Matematik olmasının olumlu olduğunu söyledi. Olumsuz tarafın ise öğleden sonra alan sınavı yapıldığını, çocukların 40 Matematik, 40 Edebiyat, 40 Sosyal Bilimler, 40 Fen Bilimler olmak üzere bir günde toplam 240 soru çözeceğini, sınav stresinin azalmayacağını kaydeden Soğuk, “Yeni sistemde fizik bilgisi 13-14 soruyla sorgulanacak. Yani daha az soru olacak. Bu sorularla müfredatın tamamı kapsanamaz” dedi.



Yeni sistemde türkçe ve matematiğin daha fazla ön plana çıktığını anlatan Soğuk, “Türkçe ve matematiği iyi bilen çocuk sınavı kazanacak. Diğer derslerin katkısı azalacak. Bu da öğrenciyi sınıflandırmak açısından sağlıksız. Gelen, gideni arattı… Yeni sistem öğrenci açısından olumlu değil. Ayrıca Hukuk bölümü eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor. Ancak puan hesaplanırken, Türkçe, Matematik, Edebiyat ve Coğrafya’nın katkısı olacak. Çocuk, Felsefe ya da Tarih çalışmadan hukuk fakültesini kazanabilecek” diye konuştu.









YENİ ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SİSTEMİ YKS'DE NELER OLACAK?



-Yeni sistem ilk sınavda uygulanacak.

-Sınavlar; 5 haftasonundan bir haftasonuna çekildi.

-Sınav puan türleri 18'den 4'e indi.

-Sınav soruları için Milli Eğitim müfredatı esas alındı.

-2018-2019 yılındaki yeni adı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YÖKS ya da YKS) olacak. Adaylar 2 ayrı sınava tabi tutulacaklar.

-Birinci oturum; Temel yeterlilik testi. İkinci oturum ise Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olacak. İkinci oturumda adayların lise müfredatı bilgisi esas alınacak.

-Tüm adayların birinci oturuma girmesi zorunludur.

-Temel yeterlilik testinin etkisi yüzde 40 olacak.

-Türkçe ve temel matematik soruları geçtiğimiz senelerde olduğu gibi müfredattan olacak. 1. oturumda 40 Türkçe, 40 matematik sorusundan oluşan sınav cumartesi sabahı gerçekleştirilecektir.

-Lisan sınavı bir oturumda yapılacak, 80 soru olacak.

-Bu sene baraj puanlarında değişiklik olmayacak. 150 puanın altında alanlar yerleştirilmeyecek.

-Temel yeterlilik testi puanı 200 ve üzeri olan puanlar, adaylar istedikleri takdirde bir sonraki yıl da geçerli olacak.

-Yerleştirmede temel yeterlilik puanı esas alınacak.

-Özel yetenekle öğrenci alan programlarda baraj puanı bu sene de var.

-Orta öğretim başarı puanı hesabında değişiklik yok.

-Öğrenciler çalışma sistemini değiştirmesin

-Bu yılki sınav takvimi için ÖSYM ile müzakere edeceğiz.

-Tüm riskleri hesapladık. Mevcut sisteme göre önümüzdeki sınavdan itibaren çok daha az riskli bir sisteme geçiyoruz.

-Sınava giriş saati konusunda ÖSYM ile görüştük. Bu yıl biraz daha esnek olunacak.

-Temel yeterlilikler sınavının iki ana ayağının olması, dünyadaki en yaygın kullanılan sistemle benzenlik gösteriyor.

-Bu yıl geçen yılki önlisans ve lisans programlarının tercih edilmesi için gerekli baraj puanlarında bir değişikliğe gidilmeyecek.







İkinci Oturumda Testlerin Ağırlıkları



İkinci Oturumda uygulanacak testlerin ağırlıkları puan türüne göre aşağıdaki gibi olacaktır.



Tercih edilecek puan türüne göre:



Sözel puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %50'dir.

Sayısal Puanda; Matematik testinin ağırlığı %50, Fen Bilimleri testinin ağırlığı %50'dir. Eşit Ağırlık Puanda; Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya-1 testinin ağırlığı %50, Matematik testinin ağırlığı %50'dir.



Önlisans programlarında; Temel Yeterlilik Testi Puanı esas alınmakta,

Temel Yeterlilik Puanı (TYT-Puanı):[Türkçe Testi (%50)] +[Temel Matematik Testi (%50)]



Lisans programlarında ise; Dört puan türü (Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık, Dil) esas alınmaktadır.



Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanları hesaplanırken Temel Yeterlilik Testi'nin etkisi %40 olacaktır.

SÖZ: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sözel Test (%60)]

SAY: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Sayısal Test (%60)]

EA: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Eşit Ağırlık Testi (%60)]

DİL: [Temel Yeterlilikler Testi (%40)] + [Yabancı Dil Testi (%60)]



Belli programlar için getirilen başarı sıralaması şartına devam edilecektir.



Özel Yetenekle Öğrenci Alan Programlar



Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı tutulmuştur. Temel Yeterlilikler Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan Lisans programlarını tercih edebileceklerdir.







OBP Hesaplaması



Ortaöğretim Başarı Puanı'nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Yerleştirme puanlarına etkisi geçen seneki gibi aynı oranda olacaktır.

Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına devam edecektir.

Engelli adaylara yönelik düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecektir.



Özetle Yeni Sistemimiz



Daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistem,

Sınav puan türleri 18'den, 5'e indirilmiştir,

Sınav 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma indirilmiştir.

Türkçe ve Temel Matematik'in merkezde olduğu Temel Yeterlilik esaslı değerlendiren,

Mesleki eğitimi önemseyen ve bu kapsamda tek bir puanla farklı MYO programlarını tercih etmeye imkan veren,

Orta öğretim kazanımlarını ve sürecini odağına alan ve önemseyen,

Önceki sistemde orta öğretim üzerinde 4 ay baskı oluşturarak, eğitimi aksatan olumsuzluğu ortadan kaldıran,

Öğrenciler üzerindeki sınav kaygısının etkilerini azaltan bir sistemdir.