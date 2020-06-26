YKS salon ve sıra numarası öğrenme! YKS salon no sorgulama (sınav giriş belgesi) ekranı ÖSYM giriş

26 Haziran 2020 Cuma 10:11 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 10:11

Bu hafta sonu YKS giriş çıkış saatleri boyunca cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. YKS'nin TYT - AYT - YDT sınav saatleri ve salon numarası bilgilerini öğrenmek ve emin olmak isteyen adaylar YKS salon ve sıra numarası merak ediyor. YKS'ye girecek adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalışacaklar. Peki YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Üniversite sınavı (YKS) kapsamında 27 ve 28 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. YKS salon ve sıra numarası öğrenmek için ÖSYM'ye giriş yaparak YKS salon no sorgulama sayfasına giriş yaparak önceden sınav yerinizi öğrenebilirsiniz. İşte ÖSYM giriş ekranı...

YKS ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu hafta sonu uygulanacak olan üniversite sınavı için heyecan artıyor. Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan YKS'nin TYT - AYT - YDT saatleri kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15

AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15

YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik / YU No. ve Şifre ile giriş yapılarak alınıyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.