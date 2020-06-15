YKS sınav giriş yerleri açıklandı! 2020 YKS sınav yeri öğrenme (ÖSYM öğrenci giriş sayfası)

15 Haziran 2020 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:27

YKS sınav giriş yerleri açıklanan öğrenciler, sınava hangi okul ve salonda girebileceklerini YKS sınav yeri öğrenme ÖSYM öğrenci giriş sayfası ile birkaç adımda öğrenebilecek. Öğrenciler, ÖSYM YKS sınav giriş yerleri belgesinin çıktısı ve gerekli diğer belgeler ile sınav salonuna girebilecekler. YKS sınav giriş yerleri belgesi ile birlikte bazı uyarılarda da bulunan ÖSYM, adayların saat 10.00 itibariyle salonlara alınmayacağını açıkladı. İşte, YKS sınav yeri öğrenme (ÖSYM öğrenci giriş sayfası)

YKS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından 15 Haziran 14.30 itibariyle erişime açıldı. Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2020 YKS için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce ertelenen YKS sınavı 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü yapılacak. YKS sınav yeri öğrenme ÖSYM öğrenci giriş sayfasından YKS sınav giriş yerlerini öğrenen öğrencilerin sınav öncesi heyecanı sürüyor. Peki YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? TYT, AYT sınavları hangi okullarda yapılacak? İşte 2020 YKS sınav yeri öğrenme ÖSYM öğrenci giriş sayfası...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabının YKS sınav giriş yerlerini içeren belgeler ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, YKS sınav giriş yerleri aracılığı ile YKS kapsamında düzenlenecek olan; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

2020-2021 eğitim sezonunda lisans ya da önlisans programlarına girmek için YKS'de ter dökecek milyonlarca aday, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisi ve salon numaralarını da gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sağlayabilecek.

YKS SINAV YERİ ÖĞRENME (ÖSYM ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI) İÇİN TIKLAYINIZ

2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan en son duyuruya göre, YKS 2020 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Üniversiteye girişte uygulanan YKS'ye kısa bir süre kala, sınav giriş yerleri ve sınava girilecek salon/bina gibi bilgilerin yer aldığı YKS 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı önemli bilgiler;

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

ÖSYM'den yayımlanan duyuru; "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

ÖSYM GİRİŞ SAYFASI