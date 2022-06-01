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Eğitim

YKS sınav yerleri erişime açıldı! 2022 YKS giriş belgesi ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı

YKS sınav yerleri belli oldu. Üniversite dayı öğrencilerin katılım sağlayacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Haziran ayının 18-19 tarihlerinde gerçekleşecek olan sınav; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak 3 ayrı oturum halinde uygulanacak. İşte 2022 YKS giriş belgesi ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı

1 Haziran 2022 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
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YKS giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. 3 milyonu geçkin kişinin katılacağı üniversite sınavında YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. YKS sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte 2022 YKS giriş belgesi ÖSYM sınav yerleri sorgulama ekranı

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YKS sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, YKS sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

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Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. YKS Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait YKS Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS 2022 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19.06.2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19.06.2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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